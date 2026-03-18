Concacaf ratifica la noticia que Warren Madrigal y Andy Najar estaban esperando tras despachar a Lionel Messi

Nashville SC dio el gran batacazo de los octavos de final de la Concachampions 2026 al eliminar al Inter Miami de Lionel Messi. Se metieron en su casa y el 1-1 final los hizo avanzar a la siguiente ronda.

Con el boleto ya en mano, Concacaf ha confirmado al rival para los cuartos de final: será el América de México, que dejó en el camino al Philadelphia Union con un global de 2-1.

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Las Águilas, que previamente habían eliminado al Olimpia de Honduras, siguen firmes en su objetivo de conseguir el título más prestigioso de clubes de Concacaf, del cual son los máximos ganadores junto a Cruz Azul, con 8 títulos.

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Warren Madrigal, Andy Najar y Bryan Acosta van por otro batacazo

A pesar de que Messi marcó su gol 900 y le dio ventaja al Inter Miami, un tanto de Cristian Espinoza al minuto 74 apagó un estadio que ya se veía en la siguiente ronda, aunque la ventaja era mínima.

Los cuartos de final de la Concachampions 2026 se disputarán entre el 7 y el 16 de abril de 2026, con los duelos de ida del 7 al 9 y la vuelta del 14 al 16. Nashville SC y América se medirán en un partidazo.

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Andy Najar jugó 87 minutos ante el Inter Miami, y en su lugar entró Josh Bauer. El catracho sigue siendo titular en la banda derecha.

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Warren Madrigal fue el primer cambio de Nashville SC; el tico salió al minuto 59 por Alex Muyl.

Bryan Acosta también tuvo actividad para cerrar el partido en la zona de volantes, ingresando al minuto 86 por una de las figuras del equipo, Hany Mukhtar.