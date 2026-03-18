Eduardo Espinel da la peor sentencia en Honduras y Olimpia conoce al verdadero culpable en la crisis

Eduardo Espinel habló en conferencia de prensa luego del empate 0-0 ante Olancho FC, en la jornada 13 del Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.

El entrenador uruguayo no ocultó su descontento y, ante la crisis de resultados que atraviesa el club, no dudó en criticar tanto la competición como a quienes emiten comentarios al respecto.

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Espinel aseguró que “están haciendo mierda a los jugadores” debido a la planificación del campeonato, algo que lamentó profundamente en la rueda de prensa.

Eduardo Espinel no se guarda nada contra la Liga Nacional de Honduras

“Yo se los comenté a ustedes desde la primera fecha, pero a partir de ahí la responsabilidad recae en los jugadores que no rinden o en el entrenador que no sabe lo que está haciendo. Lo que pasa es que yo no puedo llorar; si digo lo que pienso, van a tomarlo a mal. Tengo que hablar de esto cuando salga campeón, y entonces diré las cosas terribles que están pasando aquí. No puedo decir nada porque, como no he tenido buenos resultados, se sigue haciendo lo mismo. ¿Y a quién perjudica eso? Al jugador, que es el verdadero responsable del espectáculo. Nadie piensa en la salud del futbolista, lo estamos haciendo mierda, porque lo estamos viviendo. No solo en Olimpia, sino en todos los equipos. No hay forma de que los jugadores rindan así con esta planificación. En mayo podré hablar abiertamente de lo que pienso. No es excusa, pero los números y las pruebas están ahí para respaldar lo que pienso y lo que veo: se está haciendo mal.”

De igual forma, no estuvo conforme con el empate ante Olancho FC, un equipo que siempre le ha complicado las cosas desde su llegada a Honduras para dirigir al Olimpia.

“Olancho es un equipo que trabaja muy bien, tiene excelentes jugadores, y hoy fue un partido muy parejo. Ellos tuvieron una jugada de gol al inicio del partido, nosotros tuvimos un par de aproximaciones, pero el juego se dio muy luchado en la mitad de la cancha. Sabíamos que venir a Comayagua y jugar contra un equipo que viene con confianza iba a ser difícil. No nos vamos satisfechos porque queríamos los tres puntos para seguir escalando, pero valoramos el esfuerzo del grupo en una semana con mucha carga de partidos”, explicó.

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Sobre la expulsión de Jorge Benguché: “Es lamentable. Jorge es un jugador importante para nosotros, venía de marcar y nos daba esa fuerza en el área. Veremos el informe arbitral y hablaremos con él. Perder a un delantero de su jerarquía siempre trastoca los planes, pero para eso tenemos una plantilla amplia. Otros jugadores tendrán que dar un paso al frente ahora que él no esté disponible por la sanción”.