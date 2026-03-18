El Fantasma Figueroa recibe fuerte golpe antes del juego clave de Comunicaciones vs Antigua

El nombre de Marco Antonio Figueroa volvió a sonar con fuerza en el plano internacional en los últimos días, luego de que el estratega manifestara públicamente su interés en dirigir a la Universidad Católica, un movimiento que habría significado un salto importante en su carrera, pese a su vínculo actual con Comunicaciones FC.

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El propio técnico, conocido como el “Fantasma”, dejó clara su postura en una entrevista reciente, donde destacó la importancia de las cláusulas de salida en el fútbol moderno. “Uno nunca puede decirle no a nadie”, expresó, dejando abierta la posibilidad de escuchar ofertas que pudieran llegar desde el extranjero.

Sin embargo, mientras crecía la expectativa sobre un posible cambio de rumbo en su carrera, desde Chile surgieron informaciones que terminaron por enfriar cualquier posibilidad. Diversos medios internacionales reportaron que la dirigencia de la Universidad Católica ya tendría un acuerdo verbal con el entrenador argentino Fernando Gago para asumir el cargo.

Este movimiento deja en evidencia que el club chileno nunca consideró seriamente la opción de Figueroa, al entender que su perfil y metodología no encajan con el proyecto deportivo que buscan consolidar en la institución.

De esta manera, las aspiraciones del “Fantasma” de regresar al fútbol chileno quedan descartadas por ahora, obligándolo a mantenerse enfocado en su actual etapa con Comunicaciones, donde ha logrado resultados positivos y ha contribuido a alejar al equipo de la zona baja de la tabla.

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Ahora, Figueroa y el conjunto crema deberán pasar página y concentrarse en el Torneo Clausura 2026, donde volverán a la actividad enfrentando a Antigua GFC en el estadio Cementos Progreso, con la misión de seguir sumando puntos y consolidar su buen momento competitivo.

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