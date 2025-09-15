Francisco Calvo sorprende junto a Messi: estos son los golazos que pelearán por el premio al mejor del año en Concacaf

La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) dio a conocer este lunes la lista de nominados a sus premios anuales, y Costa Rica tiene representación de lujo.

Francisco Calvo, defensor de la Selección Nacional, quedó incluido en la categoría de mejor gol del año, donde competirá mano a mano con nada menos que Lionel Messi, el astro argentino del Inter Miami.

El golazo de Francisco Calvo ante Guatemala

El zaguero tico fue postulado gracias a la chilena que le anotó a Guatemala el 15 de octubre por la Liga de Naciones de Concacaf, una acción espectacular que sirvió para sellar la goleada 3-0 de la Tricolor en el Estadio Nacional.

Y Calvo no es el único costarricense que aparece en las nominaciones. Manfred Ugalde, delantero del Spartak de Moscú y figura de La Sele, fue elegido como candidato al premio al mejor jugador del año de la región, convirtiéndose en el único centroamericano dentro de este selecto grupo. Una muestra más del buen presente que vive el artillero de 23 años.

Leo Messi, Raúl Jiménez y más estrellas

La competencia no será sencilla. Entre los goles nominados se encuentra un tanto de Messi con el Inter Miami ante Los Ángeles FC por la Copa de Campeones de Concacaf, un remate entrando al área verdaderamente inatajable, cruzado y al ángulo superior.

A su vez, aparecen goles del mexicano Raúl Jiménez, el francés Denis Bouanga del LAFC, e incluso goles que los aficionados costarricenses recuerdan con amargura, como el del panameño José Rodríguez, quien en noviembre le marcó un verdadero golazo desde fuera del área a la Tricolor en la Liga de Naciones.