Francisco Calvo indigna a Costa Rica con su descargo tras el fracaso del Mundial 2026: “Esto es de todos”

Costa Rica no se puede levantar del golpe tras haber quedado eliminado del Mundial de 2026. Tras el empate (0-0) ante Honduras jugando como local, los ticos no pudieron conseguir su boleto a la Copa del Mundo.

Francisco Calvo como uno de los integrantes de la Selección de Costa Rica, dio la cara luego de este rotundo fracaso, pero sus palabras no gustarán demasiado a los aficionados de La Sele.

¿Qué dijo Francisco Calvo tras no clasificar al Mundial de 2026?

Calvo expresó su frustración tras la eliminación, reconociendo que el equipo luchó, pero nunca encontró la forma de superar el planteamiento defensivo de Honduras. También hizo autocrítica sobre lo que viene para la Sele, especialmente pensando en las nuevas generaciones.

“Lo intentamos, pero nos costó poder romper el bloque defensivo de Honduras y al final no nos alcanzó. Hay que pensar mucho en lo que viene, sobre todo para los jóvenes“, afirmó Francisco Calvo tras la no clasificación al Mundial.

Francisco Calvo – Selección Costa Rica

Además, se mostró sorprendido por los abucheos que recibió, recordando que siempre ha estado disponible para su país y que jamás ha dejado de dar la cara en los momentos difíciles.

“Honestamente es la primera vez que me chiflan, la verdad es que no lo había sentido tanto. Yo juego por mi país, nunca me he negado a venir y siempre he puesto la cara“, comentó Calvo.

“Al final esto es de todos, para mí que la gente se meta conmigo, la verdad es que a mí me importa lo que piense mi equipo, mi entrenador, mi familia, y obviamente a la gente le debo un respeto, pero bueno, siempre estaré disponible para la selección“, finalizó Francisco Calvo.

