Guiño a Alajuelense: Keylor Navas sorprende con la confesión que Saprissa nunca imaginó escuchar

Este lunes 15 de septiembre, en medio de la celebración del Día de la Independencia de Costa Rica, Keylor Navas volvió a dar de qué hablar. El histórico guardameta de la Tricolor, hoy jugador de los Pumas UNAM, compartió una entrevista en su canal de YouTube junto a su compañero Pablo Bennevendo, en la que reflexionó sobre lo que significa esta fecha patria para él y su país.

Keylor habló sobre las tradiciones ticas, de la importancia de conmemorar la firma del Acta de Independencia de América Central en 1821 y del orgullo que siente al ver cómo los costarricenses mantienen vivas sus raíces.

Una confesión que incomoda en Tibás

Pero lo que más ruido generó no fue su discurso patriótico, sino una confesión inesperada relacionada con el fútbol nacional. Durante un ping-pong de preguntas y respuestas, el ex Real Madrid fue consultado sobre cómo se siente jugar en el Estadio Alejandro Morera Soto, la casa de Liga Deportiva Alajuelense.

Aunque su carrera en Costa Rica lo identificó con Deportivo Saprissa, el portero de 38 años no dudó en elogiar el recinto de los rojinegros: “Es muy bonito, de hecho ahí yo jugué varios clásico ahí porque jugaba en la contra, Saprissa. Sí es verdad que la afición de Alajuela apoya mucho, el estadio también es pequeñito, la gente se siente cerca y eso da un ambiente y una atmósfera muy bonita para jugar un partido”, aseguró.

Keylor Navas elogió el ambiente del Morera Soto (Youtube).

El historial de Keylor en el Morera Soto

La historia de Keylor en el reducto manudo tiene varios capítulos. Visitó La Catedral del Fútbol en cuatro clásicos nacionales: la primera vez fue en la temporada 2007-2008, cuando Saprissa se llevó un ajustado triunfo por 1-0 en la fase regular del campeonato tico. Ese mismo torneo, ya en la fase final, los morados repitieron el marcador en Alajuela.

Keylor Navas detiene un remate en la casa de Alajuelense (Pinterest).

En la campaña 2009-2010 la suerte sería distinta: primero el Monstruo cayó 1-0 en la fase regular y más tarde volvió a sufrir, esta vez por 2-0 en las instancias decisivas. En total, Keylor atajó cuatro veces en el Morera Soto defendiendo el escudo de Saprissa, con un saldo de dos victorias y dos derrotas.