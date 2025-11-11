“Se nos fue de las manos”: Francisco Calvo impacta a Costa Rica con la confesión que puede dejarlos fuera del Mundial 2026

Francisco Calvo ofreció una evaluación sincera sobre el presente de la Selección de Costa Rica, reconociendo que el equipo ha perdido puntos importantes debido a fallas propias y lapsos de concentración en instantes determinantes de los partidos.

Según destacó, estos detalles han sido decisivos en el rendimiento reciente y el grupo es consciente de que deben corregirlos para obtener mejores resultados.

¿Cuál fue la confesión de Francisco Calvo sobre el presente de Costa Rica?

Contra Haití y Honduras serán dos finales para la Selección de Costa Rica y Francisco Calvo no duda sobre ello. Por este motivo hay errores que no pueden volver a cometerse.

“Hemos regalado momentos, como el 2-0 acá contra Haití que no los pudimos controlar y se nos fue de las manos; al final rescatamos un empate. El partido contra Nicaragua lo debimos de haber ganado“, comentó Francisco Calvo.

“En este momento no podemos regalar nada porque son dos finales que tenemos, partidos de pequeños detalles“, expresó Francisco Calvo.

¿Cuándo juega Costa Rica vs. Honduras y Haití por las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026?

La Selección de Costa Rica enfrentará a Haití el jueves 13 de noviembre a las 8:00 p.m. hora local costarricense. Mientras que ante Honduras será el próximo martes 18 de noviembre a las 7:00 p.m. hora costarricense por la última jornada de las Eliminatorias.

