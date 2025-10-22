Es tendencia:
Costa Rica en la mira: Concacaf lanza la advertencia sobre Francisco Calvo que impacta a Haití y Honduras para las Eliminatorias al Mundial 2026

Francisco Calvo se vio involucrado en una advertencia de Concacaf para las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Por Marcial Martínez

Francisco Calvo – Selección de Costa Rica
Miguel Herrera continúa al frente de la Selección de Costa Rica con la mirada puesta en la clasificación al Mundial de 2026, un objetivo que sigue siendo su máxima prioridad. Con dos jornadas restantes frente a Haití y Honduras, el equipo costarricense enfrenta un tramo decisivo en las Eliminatorias.

Sin embargo, la Concacaf ha lanzado una advertencia que involucra directamente a Francisco Calvo, una figura clave para el conjunto tico que no gustará para nada a Honduras y Haití.

Equipo de Costa Rica lanza una fuerte denuncia contra La Sele que en Fedefútbol no vieron venir: “Regresaban mal físicamente”

Equipo de Costa Rica lanza una fuerte denuncia contra La Sele que en Fedefútbol no vieron venir: “Regresaban mal físicamente”

¿Cuál fue la advertencia de Concacaf sobre Francisco Calvo?

Dicha advertencia de la Concacaf sobre Francisco Calvo estuvo relacionada con una publicación en la cuenta oficial de Instagram, donde recordaron los dos impresionantes goles de chilena que el defensor costarricense anotó con la Selección de Costa Rica.

Francisco Calvo – Selección de Costa Rica

Los goles rememorados —uno frente a Guatemala en la Nations League 2024 y otro más reciente en las Eliminatorias ante Nicaragua— sirvieron como recordatorio del impacto que puede tener en el campo, además de añadir un toque de motivación e interés en la antesala de los compromisos decisivos de Costa Rica rumbo al Mundial.

¿Cuándo vuelve a jugar Costa Rica en las Eliminatorias?

La Selección de Costa Rica volverá a la acción en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 el próximo 13 de noviembre, cuando enfrente a Haití a las a las 8:00 p.m. en un duelo crucial fuera de casa.

Posteriormente, Costa Rica cerrará esta doble fecha eliminatoria el 18 de noviembre, cuando reciba a Honduras a las 7:00 p.m. en territorio nacional.

