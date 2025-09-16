Osael Maroto lo niega todo y le manda un mensaje contundente al Piojo Herrera en su peor momento: “Estamos muy preocupados”

La Federación Costarricense de Fútbol ratificó públicamente su respaldo total al Piojo Herrera, pese al discreto inicio en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 con apenas dos puntos de seis posibles.

Sin embargo, el presidente Osael Maroto fue claro en enviarle un mensaje contundente al entrenador mexicano, sin olvidar la delicada situación en la que se encuentra La Sele en las Eliminatorias de Concacaf.

El mensaje de Osael Maroto a Miguel Herrera

Maroto fue tajante al desmentir los rumores que circulaban en torno a la supuesta injerencia de la Federación en la lista de convocados de Miguel Herrera. Aclaró que la decisión de llamar a determinados futbolistas es exclusiva del entrenador y que nadie le impondrá jugadores para los compromisos de octubre.

Osael Maroto – Presidente de la La Federación Costarricense de Fútbol

“La verdad es una decisión cien por ciento de Miguel Herrera si va a hacer cambios o no. La continuidad de Miguel nunca estuvo en duda. Eso fue más un tema de los medios de comunicación que comenzaron a especular“, aseveró

Sin embargo, Osael Maroto reconoció la preocupación que existe en la Federación por los últimos resultados de la Selección de Costa Rica, admitiendo que sumar solo dos puntos resulta insuficiente.

“Estamos muy preocupados por los dos resultados, sentimos que dos puntos son pocos. Por diferentes razones los resultados no se dieron como esperábamos, pero el apoyo al cuerpo técnico es completo de todo el Comité Ejecutivo“, sentenció Osael Maroto.

Miguel Herrera – DT de la Selección de Costa Rica

¿Cómo está Costa Rica en las Eliminatorias al mando de Miguel Herrera?

Costa Rica atraviesa un arranque complicado en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, ya que apenas suma dos puntos en el Grupo C después de sus primeros partidos.

Esta cosecha la deja en la segunda posición junto a Haití, aunque ambos por detrás de Honduras, que lidera con cuatro unidades y se perfila como el rival más fuerte de la zona.

Grupo C – Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026

La situación obliga a la Sele a reaccionar en los próximos encuentros, ya que solo el primer lugar del grupo asegura el boleto directo al Mundial. En caso de no lograrlo, deberán pelear por ser uno de los dos mejores segundos de toda la eliminatoria para acceder a la repesca intercontinental.