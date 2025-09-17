Guimaraes se mete de lleno en la interna de Costa Rica y le dice al Piojo Herrera a quién citar: “Todo el mundo lo ve”

La Federación Costarricense de Fútbol salió a respaldar públicamente a Miguel “Piojo” Herrera pese al discreto inicio en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, donde apenas sumó dos puntos de seis posibles. Sin embargo, este voto de confianza no significa que no vayan a producirse cambios en las próximas convocatorias

En este escenario, el propio Alexandre Guimarães dejó entrever que la presencia de futbolistas con jerarquía puede ser determinante para el futuro inmediato del equipo. Según el entrenador, el aporte de jugadores experimentados en el mediocampo resulta indispensable.

¿Qué dijo Guimaraes sobre la actualidad de Costa Rica al mando de Miguel Herrera?

Alexandre Guimarães no se guardó nada y señaló directamente una de las carencias que, a su criterio, arrastra la Selección de Costa Rica en estas Eliminatorias: la falta de un mediocampista con experiencia que pueda marcar la diferencia en momentos decisivos.

En sus declaraciones, Guimarães recordó cómo en procesos anteriores, como el de 2018 y 2022, el aporte de futbolistas con jerarquía fue clave para resolver partidos complicados. Por eso, insistió en que es indispensable contar con un mediocampista de peso, alguien que no solo ponga la pelota donde debe estar, sino que también brinde experiencia y temple en medio de la presión.

“Es obvio y todo mundo ve que hay uno o dos de experiencia que pueden ayudar en la cancha (…) Para los partidos de eliminatoria en 2022 y 2018 nuestras torres resolvieron a favor y deberíamos tener ahora esa posibilidad“, comentó Guimarães para Columbia Deportiva.

“Posibilidad que se da si tuviésemos jugadores que cobren y pongan la pelota donde se debe, además jugadores que se puedan sumar desde la segunda línea. Tienen que tener experiencia y ritmo de juego (…) La experiencia pesa en la eliminatoria, un grito bien dado puede ser la diferencia para obtener un resultado”, sentenció Guimarães.