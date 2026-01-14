José Giacone le tocó el orgullo a Andrés Carevic con lo que dijo tras la victoria de Herediano ante Sporting

El Club Sport Herediano arrancó con autoridad su participación en el Clausura 2025. El Team venció 2-0 a Sporting en condición de visitante, en un partido donde mostró orden, solidez y efectividad desde el primer minuto.

Los goles del triunfo rojiamarillo fueron obra de Keyner Brown y Haxzel Quirós, en un compromiso que Herediano controló durante largos pasajes y que dejó buenas sensaciones en este inicio de torneo.

Sin embargo, más allá del marcador, las declaraciones posteriores del técnico José Giacone no pasaron desapercibidas, especialmente por una frase que muchos interpretaron como un mensaje directo al banquillo rival, encabezado por Andrés Carevic.

¿Qué dijo José Giacone sobre la victoria de Herediano?

“El resultado se quedó corto en referencia a lo que vimos en la cancha”, lanzó Giacone tras el pitazo final. La afirmación no tardó en generar ruido, ya que sugiere una superioridad más amplia de la que reflejó el marcador, tocando directamente el orgullo del técnico argentino y de Sporting, que no logró responder ante el dominio florense.

Tweet placeholder

Giacone respaldó su análisis destacando el rendimiento colectivo de su equipo: “Hicimos un partido completo, tácticamente estuvimos muy correctos. Por momentos supimos sufrir, sabemos que es el primer partido y hay mucho por mejorar”, explicó.

Publicidad

Publicidad

ver también Ex Saprissa y Herediano ficha por impensado equipo de Honduras: “Ha llegado a despedirse”

Además, el entrenador dejó claro que en este campeonato no hay margen para relajarse, tomando en cuenta el formato y lo vivido por el propio Herediano en torneos recientes.

“Al haber cuatro fechas menos, cada partido lo debemos afrontar como una final. Un mal arranque puede costar caro, Herediano lo vivió el torneo pasado”, concluyó.