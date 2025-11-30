Es tendencia:
Mientras pelea por clasificar, Jafet Soto tiene en la mira a dos fichajes extranjeros para Herediano: uno ya jugó en Alajuelense

Herediano ya mira el mercado de fichajes en medio de su pelea por clasificar a las semifinales.

Por Juan Fittipaldi

El mandamás del Team piensa en el 2026.
El Club Sport Herediano sigue con opciones de clasificar a las semifinales de la Liga Promérica. Este sábado, superó a San Carlos y también se vio beneficiado de la derrota de Liberia, equipo al que debe dejar atrás en la tabla para estar en la próxima instancia.

Mientras el gran deseo a corto plazo de Jafet Soto y todo el Team es meterse entre los cuatro mejores, la directiva rojiamarilla ya piensa en los fichajes que podría contratar para el Torneo Clausura 2026.

A falta de un mes para que se abra el mercado de fichajes, Herediano tiene en la mira a dos jugadores para que se sumen a la planilla florense. Uno de ellos jugó en la Liga Deportiva Alajuelense y el otro sabe lo que es ser campeón con el Team.

Los dos fichajes que se podrían sumar a Herediano en 2026

Según la información del periodista Kevin Jiménez, Everardo Rubio está nuevamente en los planes de Jafet Soto. El defensa central le pertenece a Herediano, pero está a préstamo en Cartaginés hasta que finalice la temporada. Todavía le quedan seis meses más.

Sin embargo, la postura de Herediano es la de volver a contar con los servicios del mexicano, quien fue uno de los jugadores claves en la obtención de la estrella número 30.

El otro que está en la mira es Fernando Lesme, ex Alajuelense. El delantero es del Celaya de México y está a préstamo en Liberia hasta junio del 2026. El periodista mencionado confirmó que “con Celaya no hay claridad de su contrato, están en revisión porque puede terminar en diciembre y eso le permitiría firmar en enero 2026 con los florenses“.

