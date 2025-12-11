FIFA define varias de las cuestiones que están pendientes para la próxima Copa del Mundo. 42 de 48 equipos ya tienen su boleto en mano, mientras que los cupos restantes se definirán en el repechaje de marzo. Todo está dado para los juegos.

Luego de analizar los diferentes rendimientos arbitrales, el ente madre decidió la baja de algunos jueces provenientes de Conmebol. Ecuador, por ejemplo, no tendrá a ninguno de sus representantes dentro de la próxima jornada de capacitación internacional.

Ningún colegiado ecuatoriano superó el filtro de cara al próximo curso, que va a darse el año entrante en Río de Janeiro, Brasil. Será entre el 12 y el 18 de enero, con buenas noticias para Concacaf, debido a la apertura de cupos mencionada.

ver también Decisión tomada por fuera de la FIFA: Panamá confirma la noticia que Thomas Christiansen estaba esperando antes del Mundial 2026

FIFA define candidatos arbitrales al Mundial 2026: Concacaf pelea sus plazas

Concacaf contará con más silbateros en la capacitación arbitral que se dictará en los próximos días. Representantes de varias naciones que fracasaron en su camino al Mundial 2026 podrían contar con representación arbitral, en caso de que se superen.

Según la información publicada por el sitio ArbitroInternacional, los nombrados irán bajo las banderas de Honduras, Guatemala, El Salvador y Costa Rica a este curso, para su formación de cara a la cita máxima que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

Ellos son Saíd Martínez, Mario Escobar, Iván Barton y Juan Gabriel Calderón, respectivamente, con tres estadounidenses, dos mexicanos y un canadiense. Que exista mayor cantidad de encuentros a disputarse también abrió posibilidades arbitrales.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

¿Cómo se elegirán los árbitros para dirigir el Mundial 2026?

Este curso servirá como una evaluación final en cuestiones de campo, fitness test, videoanálisis y simulaciones de situaciones reales de partido. Todos los conceptos estarán diseñados para depurar una lista final de cara a la próxima Copa Mundial.

Publicidad

Una vez que FIFA complete la capacitación con todas las confederaciones, será el tiempo de la Comisión de Árbitros. El ente presidido por Pierluigi Collina elegirá la nómina definitiva de árbitros para el torneo y Centroamérica podría decir presente con más representantes. El camino todavía es muy largo.