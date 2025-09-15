Al Mundial: mientras piden su regreso a La Sele, Joel Campbell sorprende a Costa Rica con un contundente mensaje

La Selección de Costa Rica, bajo la dirección técnica de Miguel Herrera, no ha logrado arrancar con fuerza en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Los dos empates en sus primeras presentaciones han generado preocupación tanto en la afición como en el entorno del equipo.

Ante esta situación, ha surgido la posibilidad de reforzar la convocatoria con jugadores de mayor experiencia que aporten liderazgo en momentos clave. Uno de los nombres que más suena es el de Joel Campbell, quien sorprendió con un contundente mensaje en redes sociales.

¿Cuál fue el mensaje de Joel Campbell para Costa Rica?

Joel Campbell aprovechó el Día de la Independencia de su país para enviar un mensaje cargado de orgullo y amor por Costa Rica. En su publicación, escribió “Te amo Costa Rica, celebremos este día de la independencia”, dejando en claro el fuerte vínculo que mantiene con su país y su gente.

La imagen que acompañó el mensaje muestra al delantero celebrando un gol con la camiseta de la Selección frente a la afición tica cuando le marcó a Nueva Zelanda rumbo a Qatar 2022. Una postal que refleja no solo su pasión por su país, sino también las ganas de siempre representar a la selección.

¿Miguel Herrera tendrá en cuenta a Joel Campbell en La Sele?

El Piojo Herrera considera que Joel Campbell, recordado como el héroe del repechaje ante Nueva Zelanda rumbo a Qatar 2022, aún tiene la capacidad de regresar a la Selección, pero deberá esforzarse para recuperar un lugar en las próximas convocatorias.

Para Miguel Herrera, todo depende del propio jugador, quien necesita demostrar con rendimiento y constancia que puede competir por un puesto en la Tricolor.

¿Cuándo fue el último partido de Joel Campbell con La Sele?

El último partido de Joel Campbell con la Selección de Costa Rica fue el 19 de noviembre de 2024, en la vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Nations League frente a Panamá, encuentro que terminó con empate 2-2 y donde el atacante estuvo en cancha hasta el minuto 78.

