Fedefútbol lo hace oficial: Machillo Ramírez recibe el veredicto que puede perjudicar a Alajuelense en la revancha ante Liberia

Este viernes 12 de diciembre, la Comisión de Arbitraje de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) dio a conocer las ternas arbitrales para los partidos de vuelta de las semifinales del Torneo de Apertura 2025.

En la llave entre Deportivo Saprissa y Cartaginés, que terminó 2-1 a favor de los morados en el partido de ida, el árbitro central será Pablo Camacho. El VAR estará a cargo de Anthony Bravo, mientras que William Chow y Osvaldo Luna actuarán como asistentes.

La polémica se concentra en la otra semifinal, la que se definirá entre Liga Deportiva Alajuelense y Municipal Liberia. Para ese encuentro, la Comisión designó como árbitro central a Brayan Cruz, asistido por Carlos Fernández y Emmanuel Alvarado, con Yaazid Monge en la cabina del VAR. La resolución no cayó bien en un sector de la afición manudo, principalmente por los antecedentes de Cruz dirigiendo a la Liga.

Los antecedentes que incomodan a la Liga

Uno de los casos más recordados se remonta a octubre de 2024, cuando Alajuelense empató 2-2 ante Liberia y reclamó dos supuestos penales que no fueron sancionados ni revisados en el VAR. Tras aquel partido, el entonces entrenador rojinegro, Alexandre Guimaraes declaró: “Es un tema delicado, pero sí me molesta, porque para algo está el VAR. Fueron jugadas muy claras“.

A ese episodio se suma otro ocurrido en abril de este mismo año, cuando el delantero español Alberto Toril sufrió una expulsión injusta por decisión del mismo referí en un partido ante Pérez Zeledón.

Brayan Cruz no tiene el mejor historial arbitrando a la Liga (FCRF).

Aquella roja al atacante manudo fue tan polémica que Cruz recibió un castigo desde la cúpula de la Comisión de Arbitraje: Enrique Osses no lo desginó para la jornada siguiente. “Me pareció exagerada la revisión por parte del árbitro y por lo tanto me parece un error”, aseguró en ese momento el ex árbitro chileno.

Con estos antecedentes, el silbatero de 31 años se ganó entre un sector de la afición liguista el mote de “morado”. En una publicación de Tigo Sports en Facebook, donde se repasaron las designaciones arbitrales, los comentarios reflejaron el malestar: “Ya empezó el team morado a trabajar”, “Un árbitro morado a pitar el partido de la Liga, sin empezar el partido y ya van 3 penales para Liberia y 2 expulsados para la Liga”, “Más morado…”, o incluso “Excelente decisión, la 41 es inevitable”.

¿Cuándo y dónde se juegan las semifinales de vuelta del Apertura 2025?

Luego de empatar 1-1 de manera agónica en el Edgardo Baltodano, el equipo dirigido por Óscar “Machillo” Ramírez recibirá en el estadio Alejandro Morera Soto a un Liberia que aún no baja los brazos. El encuentro está programado para este sábado 13 de diciembre a las 8:00 p.m. (hora de Costa Rica).

En la otra llave, Saprissa será local ante Cartaginés tras imponerse 2-1 en la Vieja Metrópoli, y buscará defender esa ventaja el domingo 14 de diciembre desde las 4:00 p.m. en La Cueva.