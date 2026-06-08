Fedefútbol le imponía a un ex Alajuelense: Jeaustin Campos revela la condición que frenó su llegada a La Sele

Jeaustin Campos destapó que su llegada a La Sele se frustró por una insólita imposición desde las altas esferas de la Fedefútbol.

A pesar de haberlo ganado absolutamente todo con el Deportivo Saprissa y de consolidarse como el técnico más laureado del fútbol costarricense, el currículum de Jeaustin Campos tiene una gran ausencia: la Selección Nacional.

Su nombre desfiló varias veces por el radar de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol), pero los acercamientos nunca lograron materializarse en una firma.

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Ahora, el estratega de 54 años reveló que en una ocasión estuvo a un paso de saldar esa cuenta pendiente. Sin embargo, las negociaciones colapsaron abruptamente debido a una condición que pretendían imponerle desde las más altas esferas de la cúpula del fútbol tico.

El factor LDA que rompió la negociación

Durante una entrevista con el periodista Antonio Alfaro y el ídolo manudo Wilmer “Pato” López, el actual director técnico del Real España explicó el insólito motivo por el que decidió bajarle el pulgar a la Tricolor. Sin revelar nombres ni fechas exactas, relató que un ex presidente de la Federación lo contactó con la intención de destituir al técnico de turno y darle el mando de La Sele.

Tras mostrar disposición y pedir que negociaran la salida con su club de ese momento, llegó una exigencia innegociable. “El presidente me dice ‘sí, pero tenés que…’ y me mencionó a un jugador que fue compañero tuyo en Alajuela”, le confesó Campos al Pato López. La dirigencia le exigía llevar a ese ex jugador de Liga Deportiva Alajuelense como asistente técnico obligatorio.

La justificación del federativo fue intentar nivelar las aguas entre las aficiones: al ser Campos una figura fuertemente identificada con Saprissa, también necesitaban a alguien del bando contrario en el banquillo.

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“Le digo yo ‘pero si yo tengo mi asistente, tengo mi cuerpo técnico’. Me dice ‘no, es que si yo te llevo porque sos de un equipo, entonces tenemos que llevar a otro que es del otro equipo para que entonces…’ y ahí le digo ‘no, conmigo no cuente hermano'”, sentnció el experimentado DT.

Dónde ver “Jeaustin Campos sin resentimientos”

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Esta sorpresiva revelación fue compartida en las redes sociales como un adelanto de la entrevista completa, la cual saldrá a la luz a través del canal de YouTube conjunto de Wilmer López y Alfaro, “ElPatoyToño”, este lunes 8 de junio a las 12:15 p.m. (hora de Costa Rica).

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En síntesis

Jeaustin Campos descartó dirigir a La Sele por negarse a una imposición directiva.

Le exigieron llevar a un asistente de Alajuelense para “equilibrar” colores.

El técnico rechazó la oferta para defender y mantener a su propio cuerpo técnico.