Quién es el árbitro de Alajuelense vs. Herediano por la Supercopa de Costa Rica 2026

Ya quedó definido el silbante para la Supercopa de Costa Rica entre Herdiano y Alajuelense. Esta es la terna completa.

La Federación Costarricense de Fútbol (Fedefúynol) confirmó al equipo arbitral que estará a cargo del partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Club Sport Herediano por la Supercopa de Costa Rica 2026.

Publicidad

El encargado de impartir justicia será Pablo Camacho, quien estará acompañado por Luis Granados y Emmanuel Alvarado como asistentes. La definición se jugará este domingo 12 de julio en el estadio José Rafael “Fello” Meza.

ver también Mercado de fichajes de Herediano: altas, bajas y novedades para la Supercopa contra Alajuelense

¿Quién será el árbitro de Alajuelense vs. Herediano?

Pablo Camacho fue designado como árbitro principal para la final de la Supercopa entre manudos y florenses.

Camacho tendrá la responsabilidad de conducir el primer partido oficial de la temporada 2026-2027, en un Clásico Provincial que necesariamente deberá terminar con un campeón.

La terna arbitral estará conformada de la siguiente manera:

Árbitro principal: Pablo Camacho.

Pablo Camacho. Árbitro asistente 1: Luis Granados.

Luis Granados. Árbitro asistente 2: Emmanuel Alvarado.

Emmanuel Alvarado. Cuarto árbitro: Jonathan Leitón.

Publicidad

¿Quiénes estarán en el VAR de Alajuelense vs. Herediano?

La definición contará con la utilización del videoarbitraje. Steven Madrigal será el responsable principal del VAR, mientras que William Matus trabajará como AVAR.

VAR: Steven Madrigal.

Steven Madrigal. AVAR: William Matus.

William Matus. Asesor arbitral: Edwin Medaglia.

Publicidad

¿Cuándo juegan Alajuelense vs. Herediano?

Alajuelense y Herediano se enfrentarán hoy, domingo 12 de julio, desde las 5:00 p.m. de Costa Rica, en el estadio José Rafael “Fello” Meza de Cartago.

ver también Cuándo fue la última vez que Alajuelense y Herediano jugaron una Supercopa de Costa Rica

Partido: Alajuelense vs. Herediano.

Alajuelense vs. Herediano. Competencia: Supercopa de Costa Rica 2026.

Supercopa de Costa Rica 2026. Fecha: domingo 12 de julio.

domingo 12 de julio. Hora: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Estadio: José Rafael “Fello” Meza Ivankovich.

José Rafael “Fello” Meza Ivankovich. Árbitro: Pablo Camacho.

Publicidad

La Liga participará como campeona del Apertura 2025, mientras que el Team consiguió su clasificación después de conquistar el Clausura 2026. El vencedor levantará el primer título oficial de la nueva temporada del fútbol costarricense y se enfrentará a Deportivo Saprissa en la Recopa, el 17 de julio.