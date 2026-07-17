San Carlos se queda sin licencia: Fedefútbol anunció otra decisión drástica y así está el panorama del Apertura 2026

A días del comienzo del Apertura 2026, Fedefútbol suspendió la licencia del conjunto norteño por una deuda con la CCSS. ¿Y ahora?

El fútbol costarricense recibió otro mazazo a pocos días del inicio del Torneo Apertura 2026. Después de la exclusión de Municipal Liberia y de la definición en los escritorios de la última plaza de Primera División, la Fedefútbol confirmó ahora la suspensión de la licencia profesional de Asociación Deportiva San Carlos.

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La resolución se conoció este viernes 17 de julio, luego de que venciera el plazo concedido para que los clubes acreditaran que estaban al día con la Caja Costarricense de Seguro Social y el Ministerio de Hacienda, o que demostraran encontrarse dentro de alguna de las excepciones contempladas en el Reglamento de Licencias.

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La millonaria deuda de los Toros del Norte

San Carlos no consiguió superar esa revisión. El conjunto norteño continuaba apareciendo con una deuda cercana a los ₡67,2 millones ante la CCSS, un monto que incluso había aumentado en comparación con el registrado una semana antes. Tampoco presentó documentación suficiente para acreditar una excepción reglamentaria.

Fedefútbol anunció de manera oficial la suspensión de la licencia de San Carlos (Fedefútbol).

Ante ese escenario, el Comité de Licencias resolvió suspender la habilitación del club hasta que cancele la obligación pendiente. La medida es temporal, pero San Carlos no podrá volver a competir mientras permanezca moroso.

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San Carlos debe pagar para volver a jugar

La dirigencia de los Toros del Norte deberá cancelar la deuda y presentar el comprobante correspondiente para que el Comité levante la suspensión. Hasta que eso ocurra, el equipo queda expuesto a no ser programado y a perder administrativamente cualquier partido que deba disputar con la licencia suspendida.

San Carlos podría no participar del inicio del Apertura 2026 (AD San Carlos).

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Por ahora, Fedefútbol solamente comunicó la suspensión y todavía se espera una definición de la UNAFUT sobre cómo procederá con la programación si San Carlos no consigue resolver el problema antes de su estreno.

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El equipo de “Paté” Centeno podrá competir si regulariza la obligación antes de su debut, pero cada día que pase con la licencia suspendida aumentará el riesgo de comenzar el campeonato perdiendo puntos en el escritorio.