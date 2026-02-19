Este jueves, Hernán Medford brindó una conferencia de prensa previa a lo que será el partido decisivo del sábado entre el Deportivo Saprissa y la Liga Deportiva Alajuelense. El juego por la jornada 8 se disputará en La Cueva desde las 8 pm.

En la conferencia que dio, el Pelícano se molestó ante una pregunta que le hizo el periodista Kristian Carrillo y reveló qué es lo que más le enfada. Este le consultó cómo Saprissa podría contrarrestar el trabajo táctico que realiza el Machillo Ramírez habitualmente.

Hernán Medford no se guardó nada y respondió una pregunta que le molesta mucho

Medford no lo tomó de la mejor manera y sintió que el periodista intentó decirle que Saprissa no realizaba tareas tácticas en los entrenamientos. Al DT morado no le gusta que sólo se reconozca el trabajo táctico del Macho. Por eso, respondió: “Le voy a aclarar algo, ojalá que se lo retenga y lo retenga todo el mundo. Saprissa también trabaja tácticamente bien. Estás insinuando que sólo Óscar (Ramírez) trabaja táctico“.

ver también Duro revés para Saprissa: Hernán Medford confirma una mala noticia que lo complica para el clásico ante Alajuelense

Y continuó: “Lo hubiera invitado para que vea qué táctico trabajamos. Táctico son los movimientos que tienen que hacer los jugadores para contrarrestar o atacar al rival. No sólo Osquitar trabaja táctico. Nosotros trabajamos dos o tres veces a la semana“.

Tweet placeholder

Además, le dejó un pedido al periodista para la conferencia de prensa que dará el Machillo Ramírez este viernes: “Entonces espero que le pregunte a Óscar eso. Parece que Ósquitar solo trabaja táctico. Pregúntele. Me gusta que seamos parejos en esa parte. Saprissa trabaja muy bien lo táctico“.

Publicidad

Publicidad

Con la conferencia de prensa ya brindada, Medford sólo deberá pensar en el armado del equipo de este sábado. No podrá contar con Joseph Mora, quien tiene una lesión en su tobillo, aunque ya tiene a su reemplazante.