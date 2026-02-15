Es tendencia:
Duro revés para Machillo Ramírez: en Alajuelense toman una drástica decisión antes del clásico con Saprissa

A días del clásico nacional, Machillo Ramírez se encuentra ante un escenario que no imaginaba después de la 31.

Juan Fittipaldi

El técnico recibe un duro revés.
El técnico recibe un duro revés.

La Liga Deportiva Alajuelense apenas sumó dos victorias en el Clausura 2026 y viene de ser eliminado por Liberia en el Torneo de Copa. Acumula tres derrotas en sus últimas cuatro presentaciones. Este domingo volvió a caer como local ante uno de los últimos, Sporting, por 2-1.

Hasta el momento, la Liga suma nueve puntos y se encuentra más cerca de la última posición, que hoy ocupa Guadalupe, que del primer lugar que le pertenece al Club Sport Herediano después de su triunfo ante Cartaginés. Por si fuera poco, perdió el cuarto lugar a manos del Deportivo Saprissa.

La decisión que tomó la afición de Alajuelense tras la dura derrota

Por este motivo, la afición rojinegra tomó la decisión de silbar a sus jugadores en el duelo contra el equipo de Andrés Carevic. Fueron abucheados al término del primer tiempo y también en el pitazo final.

Rolando Fonseca dice lo que nadie en Alajuelense se anima a reconocer de Joel Campbell y Machillo Ramírez toma nota

Ante este panorama, Machillo Ramírez tendrá que trabajar y mucho para revertir esta situación que nadie imaginaba a pocos meses de haber ganado la estrella 31 en diciembre. Además, se aproxima el clásico contra el Monstruo Morado.

A diferencia de la Liga, Saprissa acumula un invicto de cuatro victorias consecutivas. Todas estas se dieron desde la llegada de Hernán Medford, que atraviesa un camino perfecto.

El clásico nacional será el próximo sábado a las 8:00 pm en el Ricardo Saprissa. Alajuelense pondrá en juego el invicto que tiene contra la S en los últimos enfrentamientos. La última vez que el equipo morado salió ganador fue en noviembre de 2024 por 3-0 cuando Giacone era el DT.

