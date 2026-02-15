Beneficia a Saprissa: Machillo Ramírez recibe la noticia que más afecta a Alajuelense antes del clásico

El próximo sábado 21 de febrero se llevará a cabo una nueva edición del clásico nacional entre la Liga Deportiva Alajuelense y el Deportivo Saprissa. Cada equipo llega al duelo decisivo con presentes totalmente diferentes.

Por un lado, Saprissa suma cuatro victorias consecutivas. Todas estas se dieron de la mano de Hernán Medford, que lleva un camino perfecto. Todo lo contrario resulta para Alajuelense, que encadena tres derrotas y un empate en los últimos encuentros.

A esta mala racha, Machillo Ramírez deberá agregarle la cantidad de bajas que podría tener para el sábado. El técnico tendrá serias complicaciones a la hora de armar el equipo titular y el banco de suplentes ante tantas lesiones musculares.

Todas las bajas que tiene Alajuelense a días del clásico contra Saprissa

En la previa de la derrota contra Sporting, Alajuelense informó que Joel Campbell, Anthony Hernández, Fernando Piñar y Rónald Matarrita no entraron en la convocatoria por sobrecargas musculares. Luego, durante el partido, sufrió otras dos lesiones.

Jeison Lucumí pidió el cambio y salió del campo renqueando. Lo mismo se vivió con Ronaldo Cisneros, quien solicitó la modificación sobre el final del partido. Con estas dificultades, el Machillo tendrá que trabajar la semana pensando en sacar un resultado positivo en La Cueva.

En la conferencia de prensa, el DT manudo habló de la necesidad de ganar en la casa de Saprissa y lo que puede provocar si sumar de a tres: “Estamos en una rachita negativa. Sería importante poder ganar ese partido y dar ese control de lo que estamos realizando. Ese triunfo sería muy motivante ir a allá a ganar“.

