Peligra el Clásico: Mario Acevedo y Municipal en alerta por el estado de Nicolás Samayoa

El plantel de Municipal regresó cerca de la medianoche a la ciudad capital, tras el empate 0-0 frente a Cobán Imperial, en un duelo que dejó más preocupación que satisfacción. Más allá del punto sumado, la noticia que marcó la jornada fue la lesión de Nicolás Samayoa, una baja sensible en la zona defensiva escarlata.

De manera preliminar, se conoce que el zaguero presenta una luxación en el codo izquierdo, según informó el portal Guatefutbol.com, situación que podría marginarlo de las canchas por aproximadamente dos semanas. De confirmarse ese tiempo de recuperación, Samayoa se perdería nada menos que el clásico ante Comunicaciones, un compromiso de alto voltaje en el calendario rojo.

No obstante, el panorama aún no es definitivo. El club realizará exámenes médicos en las próximas horas para determinar con mayor precisión el alcance de la lesión. Será hasta entonces cuando se tenga un diagnóstico más concreto sobre la fecha estimada de su regreso a la competencia oficial.

Mientras tanto, el equipo no detiene su marcha. Municipal volverá a los entrenamientos este jueves, enfocado de lleno en su próximo desafío ante Antigua GFC, a quien recibirá el sábado a las 19:00 horas en el estadio Manuel Felipe Carrera, en duelo correspondiente a la Fecha 8 del campeonato.

En la tabla de posiciones, los Rojos ocupan la tercera casilla con 12 puntos, manteniéndose en la pelea por los primeros puestos. La regularidad ha sido un factor clave en este arranque, aunque los detalles comienzan a pesar en partidos cerrados.

Actualmente, el líder es Cobán Imperial, que suma dos unidades más que el conjunto capitalino. En ese contexto, cada jornada cobra mayor relevancia y la posible ausencia de Samayoa podría obligar a ajustes defensivos en un tramo crucial del torneo.

