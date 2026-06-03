Rolando Fonseca reveló cómo tomó el resto del plantel la decisión de apartar a los involucrados en el reciente escándalo, dejando en evidencia una fractura en La Sele.

Cuando la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) confirmó que, a raíz de los actos de indisciplina de los que ya todos oyeron hablar, Alejandro Bran, Kenneth Vargas y Warren Madrigal quedaban desafectados de la convocatoria de Fernando Batista en la Selección Nacional, muchos se preguntaron cómo caería esta medida en la intimidad del camerino.

De acuerdo a la opinión de una voz autorizada como Rolando Fonseca, los jugadores que no tuvieron participación en el escándalo y luego formaron parte del amistoso internacional ante Colombia se encolumnaron detrás del cuerpo técnico comandado por el argentino, dejándole a los desconvocados un mensaje terminante: si no se van a atener a las normas de disciplina, mejor que sigan apartados.

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Para el máximo goleador histórico de La Sele, la reacción de los futbolistas que sí se quedaron a dar la cara es una señal de que la paciencia con las inconductas llegó a su límite.

Ruptura total con los indisciplinados

“Los mismos jugadores les están diciendo a los jugadores que tuvieron la indisciplina ‘no contamos con ustedes'”, disparó Fonseca en diálogo con el periodista José Pablo Alfaro. “El mensaje no fue del técnico, fue de los mismos jugadores diciéndoles ‘compas, si ustedes no quisieran estar aquí, no quisieran pagar el precio de la disciplina, chau chau, no los queremos'”.

“Porque cuando usted es solidario en la cancha, se esfuerza y ve que todos tienen un mismo objetivo, eso me encantó. El mensaje se lo manda el mismo grupo, no es del técnico”, sentenció el ex delantero, rescatando la actitud de quienes sí están comprometidos con el proceso

¿Cuál fue el mensaje de los jugadores?

El guardameta Patrick Sequeira fue uno de los que tomó la palabra y no dudó en apoyar la mano dura del Bocha Batista. “Es importante darle valor a la camiseta, saber en dónde estamos. El profe tomó la decisión por el bien del grupo, estoy seguro”, declaró. Como señaló Rolando Fonseca, el legionario que milita en el Casa Pia parece estar completamente de acuerdo con la medida del cuerpo técnico.

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Por su parte, Manfred Ugalde aseguró tras el duelo ante Colombia que lo que sigue para la Tricolor es “cerrar el grupo”, evidenciando la fractura total que quedó en el camerino patrio con los involucrados.

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“Teníamos la mentalidad de venir a ganar, a lavarnos la cara de todas las cosas que están pasando. Tenemos que seguir mejorando, cerrar el grupo, unirnos porque tenemos talento”, sentenció el delantero del Spartak de Moscú.

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En síntesis

Los jugadores de La Sele avalaron la decisión del cuerpo técnico de apartar a Alejandro Bran, Kenneth Vargas y Warren Madrigal tras la indisciplina.

Según Rolando Fonseca, los mismos seleccionados le mandaron un mensaje a los infractores: si no quieren pagar el precio de la disciplina, no son bienvenidos.

Figuras como Patrick Sequeira y Manfred Ugalde destacaron la importancia de “darle valor a la camiseta” y “cerrar el grupo” para superar el escándalo.