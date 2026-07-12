Herediano ahora va por Saprissa: cuándo juega la Recopa 2026 tras ganarle la Supercopa a Alajuelense

Los Florenses comienzan la temporada con un título tras imponerse a Alajuelense por 1-0 en la Supercopa.

Herediano no tendrá demasiado tiempo para celebrar. Después de vencer a Alajuelense por 1-0 y consagrarse campeón de la Supercopa de Costa Rica 2026, deberá prepararse para disputar otro título apenas cinco días después.

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El próximo desafío del Team será ante Deportivo Saprissa por la Recopa, competencia que enfrentará al ganador de la Supercopa con el campeón del último Torneo de Copa.

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¿Cuándo juega Herediano contra Saprissa por la Recopa?

La Recopa de Costa Rica 2026 entre Saprissa y Herediano se jugará el próximo viernes 17 de julio, cinco días después de la definición de la Supercopa en el estadio José Rafael “Fello” Meza.

Hasta el momento, UNAFUT no oficializó el horario ni el estadio en el que se disputará el partido.

Partido: Saprissa vs. Herediano.

Competencia: Recopa de Costa Rica 2026.

Fecha: viernes 17 de julio de 2026.

Hora y estadio: por confirmar.

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¿Por qué Herediano juega la Recopa contra Saprissa?

Herediano consiguió su clasificación al proclamarse campeón de la Supercopa, el torneo que enfrentó a los ganadores del Apertura 2025 y el Clausura 2026.

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De esta manera, los Florenses obtuvieron el derecho de jugar la Recopa contra Saprissa, que ya tenía asegurado su lugar como campeón del Torneo de Copa 2025-2026. El formato de la temporada estableció que el vencedor de la Supercopa sería el rival de los morados en la segunda definición del calendario.

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¿Por qué Saprissa está clasificado a la Recopa 2026?

Saprissa accedió a esta final después de conquistar el Torneo de Copa 2025-2026. Los morados derrotaron 3-1 a Sporting FC el pasado 15 de abril en el estadio Edgardo Baltodano y levantaron el trofeo que les entregó el boleto para disputar la Recopa.

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El conjunto tibaseño no participó de la Supercopa porque no ganó ninguno de los dos torneos de Primera División de la temporada anterior, pero tendrá la posibilidad de comenzar el nuevo curso con un título frente al flamante supercampeón nacional.

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Herediano buscará conquistar dos títulos en cinco días

La victoria en el Fello Meza le abrió a Herediano la posibilidad de comenzar la temporada 2026-2027 con dos trofeos en menos de una semana.

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Después de levantar la Supercopa el domingo 12 de julio, el Team volverán a disputar una final el viernes 17. Esta vez, el rival será Saprissa y estará en juego la Recopa.

Para Herediano, el partido representa la oportunidad de completar un rápido doblete antes del inicio del Torneo de Apertura. Para los morados, será el primer compromiso oficial del segundo semestre y la posibilidad de transformar su título de Copa en una nueva conquista.