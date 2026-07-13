El mediocampista de Saprissa habló sobre un detalle que probablemente no muchos morados tenían en cuenta y puede ser decisivo este semestre.

Deportivo Saprissa alista los últimos detalles para debutar en la temporada 2026/2027. Y en su primer partido ya habrá un título en juego: la Recopa, al cual accedió por su condición de campeón del Torneo de Copa. Luego llegarán el Apertura 2026 y la Copa Centroamericana.

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El rival será Club Sport Herediano, que se ganó el derecho a disputarla tras derrotar por la mínima a Liga Deportiva Alajuelense en la Supercopa. Uno de los exfutbolistas del Team con presente en el equipo morado, Jefferson Brenes, ya palpita dicho cruce después de haber tenido rodaje en los amistosos de preparación.

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Y fue luego de la contundente victoria 6-0 sobre AD Rosario, el nuevo inquilino de la Liga de Ascenso, que el mediocampista de 29 años realizó declaraciones que sorprendieron e ilusionaron a los aficionados de la “S”.

Jefferson Brenes anhela recuperar su mejor versión

En diálogo con el canal oficial del club, Jefferson Brenes aseveró: “Lo he hablado con el cuerpo técnico, tenía varios años de no hacer una pretemporada. Siempre que terminaba el torneo me iba a Selección. Me siento bien, creo que tengo dos o tres años de no hacer una pretemporada”.

“Es importante para reencontrarme con el Jefferson de antes también, en eso quiero enfocarme más, en lo individual, y creo que en lo grupal sabemos que tenemos objetivos pendientes y dos torneos en los que tenemos que ir a competir de la mejor manera”, añadió el volante, haciendo referencia a su mejor momento con la camisa de Saprissa, a finales de 2024.

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Además, manifestó que el equipo llega en óptimas condiciones al duelo con Herediano: “Ya esta semana estamos sumando partidos para lo que viene, entonces creo que los compañeros y mi persona nos hemos sentido de la mejor manera. Es sumamente importante para uno comenzar a soltar las piernas, ya hemos tenido una carga suficiente durante varias semanas”.

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Desde su llegada al conjunto tibaseño, Brenes suma 19 goles y 15 asistencias en 115 partidos. También levantó cinco títulos: dos campeonatos nacionales, una Supercopa, una Recopa y un Torneo de Copa.

¿Cuándo juegan Saprissa vs. Herediano?

Saprissa y Herediano se enfrentarán por la Recopa de Costa Rica este viernes 17 de julio, a las 8:00 p.m., en el Estadio “Fello” Meza. El reducto de Cartago nuevamente será la sede debido a su condición de neutral.