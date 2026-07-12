“Para corregir”: Luis Rescalvo conoce la opinión del camerino después de la derrota de Alajuelense vs. Herediano en la Supercopa de Costa Rica

El inicio de la era de Ismael Rescalvo al frente de Liga Deportiva Alajuelense no fue el esperado. El conjunto rojinegro cayó 1-0 ante Club Sport Herediano en la Supercopa de Costa Rica, en un compromiso muy disputado que se definió en los minutos finales gracias a un gol de Elías Aguilar, otorgándole un nuevo título a los florenses y dejando a los manudos con aspectos por corregir de cara al inicio del campeonato.

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A pesar de la derrota, el ambiente en el camerino erizo fue de respaldo absoluto hacia el nuevo estratega español. Los futbolistas coincidieron en que el proceso apenas comienza y que el equipo continúa adaptándose a la propuesta futbolística de Rescalvo, quien ha sido objeto de cuestionamientos por parte de un sector de la afición desde su llegada al club.

Los jugadores respaldan el proyecto de Ismael Rescalvo tras el revés en la Supercopa

Uno de los capitanes del equipo, Ronald Matarrita, pidió tranquilidad y aseguró que este tipo de partidos sirven para fortalecer la idea de juego antes del arranque del torneo en Costa Rica. “Siento que es un partido para corregir; estos últimos juegos de pretemporada son para eso de cara al torneo. Creo que empezar con el pie derecho en el primer encuentro del torneo va a ser lo esencial, y ahora sacamos muchas conclusiones“, afirmó el lateral. Además, agregó: “Nosotros como jugadores estamos acoplándonos a la idea de él; creo que ya vamos aprendiendo qué es lo que él quiere. El partido fue muy cerrado y no pudimos mostrar muchas cosas. Estuvo muy trabado y el que metía el gol ganaba prácticamente. Ellos encontraron esa, y eso decantó el partido“.

Otro de los futbolistas que dio la cara tras el compromiso fue el defensor Yeison Molina, quien tuvo un destacado estreno oficial con la camiseta rojinegra. El zaguero destacó el trabajo realizado durante la pretemporada y defendió la propuesta del nuevo cuerpo técnico. “Yo creo que el profesor tiene una muy buena idea, la cual hemos tomado muy bien en esta pretemporada tan larga. En este partido la implementamos“, comentó el defensor. Posteriormente añadió: “Creo que fuimos superiores en gran parte del encuentro, pero bueno, lastimosamente, una jugada a balón parado fue lo que acabó marcando la diferencia“.

Aunque el resultado dejó un sabor amargo en el entorno liguista, dentro del plantel existe la convicción de que el rendimiento mejorará conforme avance la competencia. La prioridad ahora será corregir los detalles que marcaron la diferencia frente al vigente campeón nacional y seguir consolidando la identidad futbolística que pretende implantar Ismael Rescalvo.

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Con la Supercopa ya en el pasado, Alajuelense cambia rápidamente el enfoque hacia el Torneo de Apertura, donde buscará iniciar con una victoria cuando visite a Sporting FC el fin de semana del 25 y 26 de julio. Ese compromiso representará la primera prueba oficial del campeonato para un equipo que mantiene intacta la ilusión de pelear por todos los títulos de la temporada.