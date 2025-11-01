Este viernes, el Club Sport Herediano consiguió un triunfo más que importante en su lucha por clasificar a la fase final del Apertura 2025. De estar en los últimos puestos, el Team pasó a ocupar la quinta posición luego de sus dos más recientes resultados.

Jafet Soto, quien se hizo cargo del equipo luego de destituir a Hernán Medford, dejó en claro que no continuará como entrenador una vez que culmine el campeonato nacional de este año. Por eso, ya está buscando un reemplazante junto al gerente Gustavo Pérez.

Semanas atrás, ambos llegaron a la conclusión de que los florenses tendrán un técnico extranjero. Tomaron la decisión de que no sea uno del fútbol nacional, más allá de que aún no lo descartan. La prioridad de Herediano es contratar un DT foráneo.

El propio Gustavo Pérez, en diálogo con Radio Columbia, confesó que hay un entrenador argentino que siempre sigue al cuadro rojiamarillo. “La relación entre Jafet Soto y Ricardo La Volpe es muy fuerte, y él siempre está muy cerca del Herediano”, confirmó.

Sin embargo, el gerente deportivo aseguró que la opción de La Volpe no es una realidad por el momento: “Siempre con La Volpe hay una llamada y está muy actualizado sobre lo que pasa en Herediano, pero ese entorno va más hacia la amistad que a que pueda ser candidato“.

El candidato que asoma en Herediano para suceder a Jafet Soto

Según la información de La Nación, uno de los candidatos que aparece para asumir es Hernán Torres, el colombiano que estuvo seis meses en Alajuelense. “Se viene analizando desde varios torneos atrás“, aseguró el medio sobre la situación del sudamericano.

