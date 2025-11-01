Este viernes, el Club Sport Herediano consiguió un importante triunfo en el inicio de la jornada 15. El Team superó a Sporting en condición de visitante por 1-0 y está cada vez más cerca de los puestos de clasificación, algo que parecía impensado semanas atrás.

Ahora, los comandados por Jafet Soto se ubican a tan solo un punto del cuarto lugar que ocupa Cartaginés, aunque este tiene dos partidos menos que el conjunto florense. A falta de tres jornadas, le dejó un aviso a los grandes de la Liga Promérica.

En conferencia de prensa, como es común en él, el jerarca de Herediano no se guardó nada y ya le mandó una fuerte advertencia tanto a Saprissa y Alajuelense, los que hoy lideran el campeonato nacional y que son candidatos a quedarse con una nueva estrella.

ver también “Es una copia”: Jafet Soto no se guardó nada y dijo lo que piensa de Minor Díaz tras su tenso cruce en el triunfo de Herediano

El aviso de Jafet Soto a Saprissa y Alajuelense sobre el final del Apertura 2025

Jafet se sintió perjudicado a pesar de la victoria y lo relacionó directamente con la clasificación a la fase final: “No porque ganamos voy a perdonar, es penal. Toda la gente sabe que es penal. Nos repusieron dos minutos más porque saben que si nos metemos es peligroso el Herediano“.

Tweet placeholder

Sobre el final de la conferencia, volvió a avisar: “Que le pidan a dios que Herediano no califique“. Y es que Jafet Soto tiene argumentos para estas declaraciones, ya que Herediano es el actual bicampeón y los jugadores responden cuando más presión tienen.

Publicidad

Publicidad

A pesar de la cercanía con el cuadro de Cartago y la advertencia a los líderes del campeonato, Herediano necesita de la ayuda de Alajuelense. El equipo de Machillo Ramírez tiene un encuentro pendiente con los Brumosos que puede ser fundamental en la lucha por clasificar a las semifinales.