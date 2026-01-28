“Esto no lo va a decir Osael Maroto”: Rónald González recibe la peor noticia para conseguir un técnico para la Selección de Costa Rica

La Federación Costarricense de Fútbol dio inicio de manera oficial a una nueva etapa en su estructura deportiva bajo la gestión de Osael Maroto, con el nombramiento de Rónald González como director de Selecciones Nacionales.

En ese contexto, la elección del próximo entrenador de la Selección de Costa Rica se perfila como la determinación más trascendental hasta ahora, especialmente tras quedar fuera del Mundial 2026.

Sin embargo, Rónald González enfrenta un panorama complejo, ya que recibe una noticia poco alentadora que complica la búsqueda del perfil ideal para asumir el banquillo de la Tricolor.

¿Cuál es la noticia negativa que ha recibido Rónald Gónzalez?

Desde la mesa de Columbia Deportiva se expuso un factor clave que estaría influyendo en la elección del próximo director técnico de la Selección de Costa Rica: la limitación presupuestaria.

Rónald González presentado como nuevo como director de Selecciones Nacionales

Según señalaron, en la Fedefútbol no existe un gran margen económico para contratar al entrenador ideal, una realidad que no se hará pública pero que pesa de forma determinante en el proceso.

“Esto no lo va a decir Osael Maroto ni Rónald González, pero lo podemos decir nosotros porque lo conocemos. La verdad es que no hay mucho dinero, hay poco presupuesto en la Fedefútbol para contratar al DT de la Selección de Costa Rica, es algo que no se va a comunicar, pero es un factor importante“, comentaron desde el espacio de Columbia Deportiva.

Tal como se señaló desde Columbia Deportiva, el limitado presupuesto reduce el margen de maniobra para apostar por un técnico de alto perfil, lo que obliga a la Federación a ajustar sus expectativas y evaluar opciones que se adapten no solo al proyecto deportivo, sino también a las posibilidades financieras.