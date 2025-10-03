“Es otro nivel”: desde Honduras revelan si Jorge Benguché ficharía por Saprissa o Alajuelense

El hondureño Jorge Benguché está llamando la atención de toda Centroamérica con su impresionante rendimiento en la presente edición de la Copa Centroamericana.

El potente centrodelantero del Olimpia, semifinalista del torneo, acumula 7 goles en lo que va del certamen y ha marcado en todos los partidos, consolidándose como una de las grandes figuras del campeonato.

ver también Filtran la decisión final del Piojo Herrera sobre el regreso de Joel Campbell a La Sele: “Mantuvieron una conversación”

En el último mercado de fichajes, el internacional con la Selección de Honduras estuvo muy cerca de llegar al Deportivo Saprissa, y ahora que manifestó su deseo de jugar en el fútbol de Costa Rica, los fanáticos de Liga Deportiva Alajuelense también han dejado claro que quieren verlo con el uniforme rojinegro.

Publicidad

Publicidad

¿Jorge Benguché elegiría a Saprissa o Alajuelense?

En este contexto, el periodista hondureño Julio Cruz destacó un factor clave que podría inclinar la balanza en caso de que ambos gigantes ticos, Saprissa y Alajuelense, presenten ofertas.

Más allá del aspecto económico (que favorecería ampliamente a los manudos), el tema de la exposición internacional del jugador podría ser determinante.

Publicidad

Benguché está en boca de todos en Centroamérica (CD Olimpia).

Publicidad

El Monstruo quedó fuera en fase de grupos de la Centroamericana y se quedó sin opciones de participar en la Concacaf Champions Cup, mientras que Alajuelense ya consiguió su pase al torneo más importante de la región.

Publicidad

“Sería un plus para que Benguché analice la oferta, ya que Alajuelense sí jugará en la Liga de Campeones de la Concacaf, pudiendo considerar una exposición de, al menos, dos partidos contra un equipo mexicano o de la MLS. Esto podría inclinar la balanza a favor de Alajuelense si se presenta la oportunidad, ya que la exposición es otro nivel”, explicó Cruz.

Las palabras del goleador

Sobre la posibilidad de venir a Costa Rica, Benguché comentó: “Se escuchó por ahí ese rumor, la verdad me gustaría mucho ir a jugar a Costa Rica. De momento no ha habido nada, pero me ilusiona jugar en la liga de Costa Rica”.

Publicidad

Publicidad

ver también “Bienvenido”: Fernán Faerron recibe el anuncio que cambia su futuro tras frustrarse su llegada a Turquía

Luego de la fecha FIFA, el delantero catracho chocará con Alajuelense en las semifinales de la Copa Centroamericana, primero en el Morera Soto y luego en el Estadio Nacional de Tegucigalpa.