Filtran la decisión final del Piojo Herrera sobre el regreso de Joel Campbell a La Sele: “Mantuvieron una conversación”

La Selección de Costa Rica tiene por delante dos partidos que podrían definir su rumbo rumbo al Mundial de Norteamérica 2026. El jueves 9 de octubre, los dirigidos por Miguel “Piojo” Herrera visitarán la caldera del Estadio Francisco Morazán para medirse con la peligrosa Honduras de Reinaldo Rueda, y cuatro días después, el 13 de octubre, recibirán a Nicaragua en el Estadio Nacional.

Con estos duelos definitorios a la vuelta de la esquina, la convocatoria del estratega mexicano mantiene aún grandes interrogantes, y uno de los más comentados es la posible inclusión de Joel Campbell.

De nuevo en la conversación

El atacante de Liga Deportiva Alajuelense, hoy con 33 años, no defiende la camiseta nacional desde el 19 de noviembre de 2024, en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf ante Panamá.

Campbell volvió a sonar para la Tricolor (Fedefútbol).

Tras los decepcionantes resultados en las primeras dos jornadas de las eliminatorias (empates contra Nicaragua y Haití), el nombre del ex Arsenal volvió a instalarse en la conversación, y los rumores apuntaban a que Piojo Herrera podría considerarlo para la siguiente convocatoria.

¿Joel Campbell regresa a La Sele?

Sin embargo, de acuerdo a lo que reveló el medio El Mundo CR este viernes 3 de octubre, esto no será así: “El delantero de Alajuelense no será parte del grupo que se anunciará oficialmente este sábado. Herrera y Campbell mantuvieron una conversación privada, en la que el estratega le reiteró que necesita que tenga ritmo de juego para poder considerarlo en el once nacional“, informó el periodista Ferlín Fuentes.

Piojo Herrera no convocaría a Joel Campbell (Fedefútbol).

Por ahora, Joel Campbell deberá seguir demostrando con la Liga que puede recuperar la regularidad que el cuerpo técnico de la Selección exige. Su ausencia en esta convocatoria no cierra la puerta a futuros llamados, especialmente si mantiene el nivel mostrado el pasado martes en la agónica clasificación de Alajuelense a las semifinales de la Copa Centroamericana, derrotando a Motagua en Honduras y revirtiendo una serie que había empezado cuesta arriba.

¿Cuándo se conocerán los convocados por Miguel Herrera?

Por otro lado, la Fedefútbol ya confirmó que la lista oficial se dará a conocer este sábado, luego del microciclo de trabajo que solicitó Miguel Herrera con jugadores del medio local.

Entre los jugadores domésticos que han estado bajo análisis se encuentran nombres como Celso Borges (Alajuelense), Warren Madrigal (Saprissa), Allan Cruz y Aarón Murillo (Herediano).

A ellos se sumarían figuras como Keylor Navas, Francisco Calvo, Alexis Gamboa, Joseph Mora, Carlos Mora, Orlando Galo, Kenneth Vargas, Manfred Ugalde, Alonso Martínez y Josimar Alcócer. Por ahora, el único nombre confirmado es el de Álvaro Zamora, quien demostró un gran nivel en el Viseu FC de la segunda división portuguesa.