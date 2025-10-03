Es tendencia:
“Bienvenido”: Fernán Faerron recibe el anuncio que cambia su futuro tras frustrarse su llegada a Turquía

Luego de recibir el alta médica por su lesión, Fernán Faerron escucha el anuncio que marca el siguiente paso de su carrera.

geronimo heller

Por Geronimo Heller

Un anuncio que marca el futuro de Faerron.
© FCRF.Un anuncio que marca el futuro de Faerron.

El futuro de Fernán Faerron se ha convertido en un tema que mantiene atentos a los fanáticos del fútbol costarricense, considerando que el zaguero de 25 años es un rostro habitual en las convocatorias de Miguel “Piojo” Herrera para la Selección de Costa Rica.

Tras un paso breve y accidentado por el fútbol de Ucrania, donde el conflicto bélico con Rusia lo obligó a regresar a Costa Rica, Faerrón volvió al Club Sport Herediano antes de enfrentar un nuevo tropiezo en su carrera. A mediados de septiembre, mientras se recuperaba de una operación en el quinto metatarsiano, el Team anunció de manera sorpresiva su salida.

Miguel Herrera contra Alfaro y Vivas: el entrenador de la Sele le lanzó una fuerte acusación a sus antecesores

Esta situación dejó al defensor en condición de agente libre, momento en el que estuvo muy cerca de fichar con el Gaziantep FK de Turquía. Sin embargo, la oferta finalmente se enfrió debido a retrasos en la evolución de su lesión.

“Le damos la bienvenida a Fernán Faerron”

Mientras Faerron continúa su recuperación —ya con alta médica, pero aún sin alta deportiva—, la agencia deportiva Engage compartió un anuncio clave para su futuro: “¡Bienvenido! Le damos la bienvenida a Fernán Faerron. Con él trabajaremos la parte de marketing deportivo, con el objetivo de encontrar más alianzas comerciales que se alineen a sus valores“, se indicó en un comunicado publicado en redes sociales y compartido por el propio zaguero en sus historias de Instagram.

Esto marca un nuevo capítulo en la carrera del ex Alajuelense, quien ahora cuenta con una nueva representación tras romper su vínculo con su anterior agente, abriendo la puerta a nuevas oportunidades tanto deportivas como comerciales.

Engage le dio la bienvenida a Fernán Faerron (Instagram).

Engage le dio la bienvenida a Fernán Faerron (Instagram).

Mientras tanto, el defensor se encuentra analizando opciones de clubes para unirse en las próximas semanas. No obstante, su regreso a la competencia no será inmediato, ya que los períodos de inscripción en ligas europeas están cerrados, lo que indica que su retorno oficial a la acción probablemente se concrete recién en enero del próximo año.

¿Qué pasará con Faerron en La Sele?

Recién superando su lesión, parece difícil que Fernán Faerron logre meterse en la convocatoria del Piojo Herrera para la doble jornada de eliminatorias rumbo al Mundial 2026 frente a Honduras (9 de octubre) y Nicaragua (13 de octubre).

Piojo Herrera lo confesó: de ganar 3 millones de dólares en Tigres, esto recortó su salario para dirigir a Costa Rica

Su disponibilidad podría darse en el siguiente compromiso del combinado nacional, frente a Haití el 13 de noviembre, aunque habrá que evaluar su ritmo futbolístico tras meses sin competencia oficial.

