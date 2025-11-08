Alarma en La Sele: Manfred Ugalde complica al Piojo Herrera con la noticia que nadie quería escuchar antes de visitar a Haití

Luego del microciclo realizado con 25 futbolistas del medio local, este lunes el entrenador Miguel “Piojo” Herrera dio a conocer la lista definitiva de convocados para los cruciales duelos ante Haití y Honduras, donde se definirá la suerte de Costa Rica rumbo al Mundial 2026.

El listado de 26 futbolistas está conformado por 14 representantes de la Liga Promérica y 12 legionarios. Estos últimos se irán sumando en los próximos días a la concentración en Fedefútbol, conforme finalicen sus compromisos con sus respectivos clubes.

Manfred Ugalde otra vez al límite

Uno de los casos más complejos vuelve a ser el de Manfred Ugalde. El delantero de 23 años, figura indiscutida de La Sele y goleador del Spartak de Moscú, tiene una logística infernal por delante.

El atacante aún debe disputar el juego ante el Akhmat Grozny por la Liga Premier de Rusia este domingo 9 de noviembre y recién después podrá emprender el maratónico viaje a Costa Rica: unos 10.990 kilómetros, que incluyendo las escalas puede llegar a demorar hasta 40 horas.

Según informó el periodista Kevin Jiménez, Ugalde aterrizará en suelo costarricense el martes por la tarde: “Solamente tendrá un entrenamiento previo al juego ante Haití. Será el último en llegar”, detalló en sus redes sociales. Así, el Piojo Herrera deberá afinar detalles con su delantero estrella en tiempo récord y con la incertidumbre de cómo responderá físicamente tras un viaje agotador.

¿A qué hora juega La Sele y qué necesita para clasificar al Mundial?

El partido ante Haití, que oficiará de local en Curazao, está programado para el jueves 13 de noviembre a las 8:00 p.m. (hora tica), mientras que el cierre de esta fase clasificatoria será el lunes 18 ante Honduras en el Estadio Nacional, a partir de las 7:00 p.m. Sin margen para el error, ambos partidos se perfilan como verdaderas finales para el combinado nacional.

Con seis puntos en cuatro partidos, Costa Rica se ubica en la segunda posición del Grupo C de las Eliminatorias de Concacaf, por detrás de Honduras (8) y por encima de Haití (5).

La última doble fecha será decisiva: si La Sele vence a los caribeños, quedará bien perfilada para clasificar, y el choque ante los catrachos en San José será definitivo. Honduras, por su parte, jugará antes contra Nicaragua, que cierra el grupo con apenas un punto.