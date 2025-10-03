Es tendencia:
“Es baja”: Piojo Herrera recibe el revés desde Europa que complica la convocatoria de La Sele para visitar a Honduras

El Piojo Herrera enfrenta la mala noticia que compromete a La Sele a días del duelo en Honduras.

geronimo heller

Por Geronimo Heller

Malas noticias para La Sele.
© Getty ImagesMalas noticias para La Sele.

Mientras se espera que Miguel “Piojo” Herrera defina en las próximas horas la lista final de convocados de la Selección de Costa Rica para la doble fecha de eliminatorias rumbo al Mundial 2026, llegó la noticia que el entrenador temía: uno de sus legionarios en Europa quedará forzosamente fuera por lesión.

La Tricolor deberá afrontar primero la complicada visita a Honduras en San Pedro Sula y luego recibir a Nicaragua, y la baja de este jugador comprometerá la planificación del cuerpo técnico.

Baja confirmada en La Sele

El afectado es Patrick Sequeira, guardameta de 26 años que milita en el Casa Pia de Portugal, quien sufrió una lesión en el tobillo la semana pasada durante la derrota de su equipo 2-1 ante el Moirense por la Primeira Liga.

Según confirmó el periodista Kevin Jiménez, “Patrick Sequeira es baja con La Sele por lesión de tobillo. Hará la recuperación en Portugal“. Esta situación obliga al cuerpo técnico a reestructurar la suplencia del arco de la Tricolor.

Tweet placeholder
¿Quién ocupará el lugar de Patrick Sequeira?

El guardameta titular de la Tricolor no cambiará: seguirá siendo el legendario Keylor Navas, capitán del equipo a sus 38 años. Por otro lado, Sequeira, el suplente previsto originalmente, podría ser reemplazado por Alexandre Lezcano, arquero de 24 años que defiende el arco de AD San Carlos en Costa Rica.

Lezcano fue el tercer arquero que Herrera eligió en la última fecha FIFA. Además, es el único portero incluido en el microciclo que se está llevando a cabo con jugadores del medio nacional, lo que lo coloca como la opción más inmediata para cubrir la baja de Sequeira. La convocatoria oficial será anunciada por Miguel Herrera el próximo sábado 4 de octubre, y se esperan algunas sorpresas en la lista final de jugadores elegidos.

