Conmoción en Costa Rica por la noticia que llega desde Estados Unidos y lo cambiaría todo en el fútbol nacional: “El trato está para darse”

La Liga Promérica podría sufrir modificaciones importantes a través de una negociación que viene desde Estados Unidos.

Juan Fittipaldi

El fútbol nacional entra en negociaciones.
Este jueves, Costa Rica desayunó con una noticia que puede modificar gran parte del fútbol nacional en el corto plazo. Esta se vincula directamente con las transmisiones de los partidos de la Liga Promérica, las cuales podrían tener un nuevo dueño.

Según la información del periodista Ferlin Fuentes, una nueva empresa estadounidense podría recalar en suelo tico. La cadena Fox Sports negocia desde hace varios meses para transmitir juegos del campeonato nacional y luego expandirse por la región.

De acuerdo a lo que manifestó el periodista mencionado, Fox Sports ingresaría a través de Tigo Sports. Existen conversaciones desde mayo de 2025 y se encuentran en la etapa final según le comunicó una fuente: “Faltan los últimos detalles, pero el trato está para darse“.

Desde La Sele ya lo dicen: Alexandre Guimaraes recibe un mensaje que puede concretar su vuelta

De esta manera, Fox tomaría las transmisiones de Tigo Sports. Esta última transmite los partidos de San Carlos, Puntarenas FC y Sporting FC, por lo que tendrían un nuevo canal en el que sintonizar los aficionados de estos equipos.

Herediano y Alajuelense podrían ser transmitidos por Fox Sports

No serían los únicos que pasarían a Fox, ya que hay más negociaciones de la empresa estadounidense. El periodista de El Mundo CR reveló que la cadena de Fox tuvo contactos de manera informal para conocer los derechos televisivos de Herediano y Alajuelense.

Con la llegada de Fox Sports, el fútbol nacional seguiría dividido entre FUTV y la empresa mencionada. Además, la idea de Fox es expandirse en otros países de Centroamérica y lo haría también a través de Tigo Sports, que se encuentra en Guatemala, El Salvador y Panamá.

