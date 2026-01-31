Alajuelense confirma la noticia que puede cambiar para siempre el futuro del club: “Votaron a favor”

Este sábado por la tarde, la afición de la Liga Deportiva Alajuelense conoció una de las noticias más importantes de cara a los próximos años. El León tendrá nueva casa después de que la gran mayoría de los socios presentes en la Asamblea aprobaran la compra del lugar en el que se construirá el nuevo estadio.

La propuesta fue presentada por el presidente Joseph Joseph. Según informó Alajuelense en sus canales de manera oficial, “más del 80% de los asociados de LDA votaron a favor de la compra del bien inmueble y desarrollo del nuevo estadio de la Asociación Liga Deportiva Alajuelense“.

El comunicado de Alajuelense informando la aprobación del proyecto.

Este bien inmueble consta de 16 hectáreas. Está ubicado en La Garita de Alajuela, cerca de El Coyol y sobre la Ruta 1. Allí será la nueva casa de los manudos. Dicho estadio tiene estipulado albergar cerca de 25 mil espectadores. También habrá 1000 espacios de parqueo.

ver también La limpieza es oficial: Alajuelense anuncia la salida de otro campeón por decisión de Machillo Ramírez

El estadio desde una toma aérea.

En la Asamblea, los socios de Alajuelense aprobaron dicha compra y también la elaboración del presupuesto. Según comunicó la Junta Directiva de la Liga, este proyecto se financiará a través de preventas en un fideicomiso. Estas opciones de compra serían presentadas dentro de cuatro meses y son dos los años que tienen para juntar el dinero.

Publicidad

Publicidad

El nuevo estadio que tendrá Alajuelense

Sobre el estadio, Alajuelense presentó varias imágenes en las que se puede apreciar el proyecto que tienen preparado para que sea su nueva casa. La postura de la directiva manuda es que el aficionado se sienta protagonista con diferentes entretenimientos y experiencias.

Captura de la exposición en la Asamblea de Alajuelense

Publicidad

Este estadio contará con varios niveles. En el principal habrá un museo, una tienda y otros espacios sobre el club. En el nivel superior estará el área de bebidas, comida y distintos servicios, algo que también se dará en la gradería superior. Tendrá palcos, un túnel de salida para los jugadores y también vestuarios para artistas con la idea de realizar conciertos.

Publicidad

Captura de la exposición en la Asamblea de Alajuelense