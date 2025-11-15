Toda Costa Rica se estremece con el descargo de Alonso Martínez tras confirmarse su grave lesión: “No tengo palabras…”

Además de la calamitosa caída 1-0 ante Haití en Curazao, que dejó a la Selección de Costa Rica prácticamente eliminado de la Copa del Mundo 2026, el equipo dirigido por el cuestionadísimo Miguel “Piojo” Herrera recibió otro golpe devastador: la lesión brutal de Alonso Martínez, su máximo goleador en estas Eliminatorias.

El delantero del New York City sufrió rotura de meniscos y ligamentos, un diagnóstico que lo deja fuera del partido decisivo contra Honduras (aunque esté de más aclararlo) y lo mantendrá alejado de las canchas entre 8 y 9 meses.

Tras confirmarse la noticia, Martínez se despidió de sus compañeros en la concentración de Fedefútbol y viajó de inmediato a New York para comenzar a encarar una extensa rehablitación.

Alonso Martínez rompe el silencio

En medio de este panorama desolador, el legionario de 27 años (quien estaba siendo seguido por varios equipos importantes de Europa de cara al próximo mercado) rompió el silencio con un mensaje que estremeció a toda Costa Rica.

El mensaje de Alonso Martínez tras sufrir una grave lesión (Instagram).

A través de sus redes sociales, Alonso intentó mantener el espíritu en alto y mostró una madurez admirable pese al duro golpe: “De corazón, muchas gracias a todos por el apoyo, por los mensajes tan alentadores que me llegan, no tengo palabras para agradecer, ¡que Dios los bendiga! Gracias al doctor de la Federación, gracias a mi club, desde el día uno se han puesto detrás de mi lesión”, expresó. Para cerrar, el ex Liga Deportiva Alajuelense prometió: “Con la ayuda de Dios volveremos más fuertes; de eso no tengo duda”.

El Piojo al borde del abismo

Mientras Alonso inicia el proceso de recuperación, el Piojo Herrera deberá preparar el duelo que puede terminar de sentenciar su ciclo en Costa Rica sin su pieza ofensiva más determinante.

Pero no solo eso: el cuerpo técnico también deberá lidiar con la baja de Carlos Mora por un desgarro y las dudas que rodean a Orlando Galo y Josimar Alcócer, quienes podrían no estar disponibles para enfrentar a Honduras.

El partido que definirá el rumbo inmediato de todo el fútbol costarricense está programado para el próximo martes 18 de noviembre, a partir de las 7:00 p.m. (hora tica), en el INS Estadio Nacional de San José. Será allí donde Costa Rica, sin su goleador, intentará aferrarse al milagro.