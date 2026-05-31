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Jeaustin Campos ya lo sabe: el equipo donde jugará Jhow Benavídez y por cuántos años firmó

El mediocampista ya tomó una firma decisión con su futuro y Fútbol Centroamérica ha conocido detalles de su nuevo contrato.

José Rodas

Por José Rodas

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Jeaustin Campos conoce la decisión que tomó Jhow Benavídez.
Jeaustin Campos conoce la decisión que tomó Jhow Benavídez.

Se terminó la incertidumbre para la afición aurinegra. El Real España aseguró la continuidad de su gran capitán, Jhow Benavídez, quien firmó su renovación con el equipo la noche del pasado 30 de mayo tras llegar a un feliz acuerdo con la directiva de La Máquina.

El mediocampista de 30 años había quedado como agente libre al terminar su contrato. Aunque existieron rumores y llamadas desde la capital que pusieron en duda su permanencia, el amor por los colores aurinegros y la estabilidad de su familia pesaron más para que decidiera estampar su firma. Un alivio para Jeaustin Campos.

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Con este nuevo acuerdo, Fútbol Centroamérica conoció que Benavídez extendió su nuevo vínculo con Real España pordos años (cuatro torneos, hasta junio de 2028). Jhow, quien ya es el futbolista con más partidos en la historia del club al superar la barrera de los 400 juegos, buscará liderar al equipo en la lucha por el ansiado título número 13.

Olimpia le cerró las puertas

A pesar de las especulaciones que vinculaban al volante con el Olimpia, el presidente del equipo capitalino, Rafael Villeda, fue tajante y descartó por completo cualquier acercamiento con el jugador.

“Se estuvo hablando de su llegada y es totalmente falso; no hay ningún interés por parte de Olimpia. No está en los planes del cuerpo técnico. Deberían de cuidar mucho más lo que dicen”, señaló con firmeza el directivo albo.

De esta manera, se cierra la novela del mercado de fichajes: Jhow Benavídez no se mueve de San Pedro Sula y seguirá agigantando su leyenda con el Real España.

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En resumen

  • Jhow Benavídez renovó su contrato con el Real España por un período de cuatro torneos (dos años), asegurando su permanencia en el club donde ya suma más de 400 partidos.
  • A pesar de quedar como agente libre y recibir llamadas tentadoras desde Tegucigalpa, el jugador de 30 años decidió quedarse en San Pedro Sula por su arraigo a la institución y por estabilidad familiar.
  • Ante los rumores del mercado, el presidente del Olimpia, Rafael Villeda, desmintió categóricamente cualquier intención de fichar a Benavídez, asegurando que el futbolista nunca estuvo en los planes del cuerpo técnico.

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