Amarini Villatoro, de Cartaginés a Comunicaciones: esto se sabe sobre el fichaje bomba del que hablan en Guatemala

Villatoro está siendo objeto de rumores ante la necesidad de los cremas.

El fútbol guatemalteco ya comenzó a vivir su tradicional etapa de rumores, movimientos y especulaciones, especialmente alrededor de los equipos grandes, y uno de los clubes que más atención genera es Comunicaciones. La incertidumbre sobre el futuro de Marco Antonio “El Fantasma” Figueroa ha provocado una ola de versiones sobre quién podría convertirse en el próximo entrenador del conjunto albo.

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En las últimas horas, uno de los nombres que más ha tomado fuerza es el de Amarini Villatoro, técnico guatemalteco que actualmente dirige al Cartaginés de Costa Rica. Diversas versiones surgidas en redes sociales aseguran que el entrenador chapín podría regresar al país para asumir el banquillo crema, algo que rápidamente hace dudar de la credibilidad de la información.

Amarini Villatoro aparece en el radar crema

Aunque el nombre de Villatoro genera expectativa por su experiencia y conocimiento del medio, la realidad apunta a que su situación actual en Costa Rica luce estable. El técnico logró llevar al Cartaginés hasta las semifinales y además clasificó al equipo a la próxima Copa Centroamericana, situación que fortalece aún más su continuidad con los brumosos y no un regreso a Guatemala.

Además, el estratega nacional ya comenzó a trabajar en la planificación de la siguiente temporada con el club costarricense, participando activamente en la definición de bajas e incorporaciones, así como su recisión de contrato. Ese panorama hace pensar que su salida no sería sencilla, especialmente tomando en cuenta que disputará un torneo internacional, algo que actualmente Comunicaciones no pudo conseguir.

El Fantasma Figueroa con el puesto en duda en Comunicaciones

Mientras tanto, la institución alba vive momentos de análisis y reflexión tras un torneo decepcionante. En las próximas horas, la directiva sostendrá una reunión clave con Marco Antonio Figueroa para discutir su continuidad, en una relación que parece cada vez más desgastada tras las polémicas generadas durante el campeonato.

El técnico chileno no solo quedó señalado por el fracaso deportivo de no pelear el título y quedar fuera de la Copa Centroamericana, sino también por el ambiente de tensión que dejó dentro del club. La ruptura con parte del camerino, el conflicto con referentes y sus declaraciones contra un sector de la afición, a quienes incluso llamó “tarados”, terminaron debilitando aún más su posición.

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Por ahora, el futuro del banquillo crema sigue siendo una incógnita. Lo único claro es que en Comunicaciones se avecinan decisiones importantes, en medio de una presión enorme por devolver al club al protagonismo que exige su historia y una afición que ya perdió la paciencia tras conformarse únicamente con evitar el descenso.