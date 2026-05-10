Limpieza en Cartaginés: Amarini Villatoro expone a los responsables de la eliminación y promete “meter mano”

Con el respaldo de la directiva, Amarini Villatoro confirmó que la próxima semana iniciará la evaluación para "meter mano" en Cartaginés.

El Club Sport Cartaginés consumó su eliminación del Torneo Clausura 2026 tras no poder revertir la serie de semifinales ante el Herediano de José Giacone, que no necesitó más que un empate 0-0 para sacar boleto a la final.

Luego del duelo en el Estadio Carlos Alvarado, el técnico brumoso, Amarini Villatoro, compareció ante los medios de comunicación y realizó un crudo análisis de lo sucedido, asumiendo su culpa pero también dejándole un claro mensaje a sus dirigidos de cara al futuro.

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El estratega guatemalteco comenzó felicitando al “Team” por su pase y reconociendo que, aunque su equipo compitió con todo lo que tenía, la balanza se inclinó por pequeños detalles y malas decisiones. Para Villatoro, la sentencia de la serie se dictó en el “Fello” Meza: “Nosotros no dejamos ir la serie acá; eso fue en casa”.

El primer responsable y la exigencia al grupo

A la hora de repartir culpas por la eliminación, Villatoro se puso al frente del pelotón de fusilamiento, pero inmediatamente después les pasó la factura a sus jugadores por el nivel mostrado en la cancha.

Amarini Villatoro seguirá siendo el técnico de Cartaginés la próxima temporada (CS Cartaginés).

“La mayor responsabilidad es mía, porque soy el entrenador. Siento que pude apoyar más en la lectura de los partidos; soy el primer responsable y no me quito“, confesó el director técnico, para luego lanzar una advertencia directa a su plantilla: “Lo demás es un tema que debo expresar: siento que los muchachos pueden dar más y debo exigirles más”.

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“Debemos meter mano en el plantel”

Sabiendo que cuenta con el respaldo de la junta directiva para continuar al mando del proyecto en el próximo torneo, el entrenador guatemalteco anticipó que la evaluación de cierre de temporada no será un trámite amigable.

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“Debemos hacer un análisis que va a ser doloroso. Debemos revisar el rendimiento en la cancha, la idea que tenemos, y debemos meter mano en el plantel para buscar lo que queremos“, sentenció Villatoro. A partir de la próxima semana, el “Fello” Meza podría ser el escenario de una profunda limpieza blanquiazul.

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En síntesis

Amarini se declaró como el “primer responsable” de la eliminación, aunque señaló que sus jugadores quedaron a deber y que ahora les “exigirá más”.

Para el DT, la serie no se perdió en la vuelta, sino en el “Fello” Meza, donde la falta de calidad en la toma de decisiones pasó factura.

Con el respaldo de la directiva, Villatoro confirmó que la próxima semana iniciará la evaluación para “meter mano” en el plantel.