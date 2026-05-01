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Entre Hernán Medford, Saturnino Cardozo, Amarini Villatoro y José Giacone: Rolando Fonseca elige al mejor DT de Costa Rica

Fonseca lo definió como la gran revelación del Clausura 2026.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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El ahora analista de fútbol habló de los semifinalistas.
© Captura Teletica DeportesEl ahora analista de fútbol habló de los semifinalistas.

Rolando Fonseca se pronunció sobre los entrenadores que jugarán semifinales en el Clausura 2026. El exjugador habló de Amarini Villatoro, Saturnino Cardozo, Hernán Medford y José Giacone y sorprendió al elegir a quien considera al mejor actualmente.

En el canal de Teletica Deportes, a Fonseca le llamó la atención la aparición del entrenador de Cartaginés: “Es algo que me llama mucho la atención. El técnico revelación es Amarini Villatoro. Le faltó 10 días para estar aquí y poner a un equipo en semifinales”.

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El entrenador de Cartago logró meterse en el cuarto lugar tras dejar a Alajuelense en la quinta posición. Inició su camino en la tercera jornada. Desde ese encuentro, sumó ocho triunfos, dos empates y seis derrotas. Estos números lo dejaron a dos puntos de Saprissa.

El conjunto brumoso jugará la ida este sábado frente a Herediano en el Fello Meza. El entrenador chapín logró meter a los de Cartago después de varios campeonatos. La última vez que clasificó a semifinales fue en el Apertura 2023.

También destacó a Saturnino Cardozo por haberse destacado sin figuras de renombre: ”Saturnino Cardozo es un técnico que ha venido de atrás para delante. Ha construido una idea, agarró un equipo no plagado de estrellas y ya clasificó por segunda vez”.

Además, dejó buenas palabras sobre Medford y Giacone, quienes cargan con mayor responsabilidad: “Lo de Hernán Medford un consolidado por todos los éxitos que ha tenido. Se le llama para ser campeón, si no lo es empieza con ese colchón a desinflarse. No se lo van a permitir en Saprissa. Giacone viene a olvidar el trago amargo que han pasado muchos técnicos por Herediano. Vino a traer un equipo sin problemas, tranquilo. Lo está haciendo bien”.

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