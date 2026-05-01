Rolando Fonseca se pronunció sobre los entrenadores que jugarán semifinales en el Clausura 2026. El exjugador habló de Amarini Villatoro, Saturnino Cardozo, Hernán Medford y José Giacone y sorprendió al elegir a quien considera al mejor actualmente.

En el canal de Teletica Deportes, a Fonseca le llamó la atención la aparición del entrenador de Cartaginés: “Es algo que me llama mucho la atención. El técnico revelación es Amarini Villatoro. Le faltó 10 días para estar aquí y poner a un equipo en semifinales”.

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Rolando Fonseca elige a Amarini Villatoro como el mejor entrenador

El entrenador de Cartago logró meterse en el cuarto lugar tras dejar a Alajuelense en la quinta posición. Inició su camino en la tercera jornada. Desde ese encuentro, sumó ocho triunfos, dos empates y seis derrotas. Estos números lo dejaron a dos puntos de Saprissa.

El conjunto brumoso jugará la ida este sábado frente a Herediano en el Fello Meza. El entrenador chapín logró meter a los de Cartago después de varios campeonatos. La última vez que clasificó a semifinales fue en el Apertura 2023.

También destacó a Saturnino Cardozo por haberse destacado sin figuras de renombre: ”Saturnino Cardozo es un técnico que ha venido de atrás para delante. Ha construido una idea, agarró un equipo no plagado de estrellas y ya clasificó por segunda vez”.

Además, dejó buenas palabras sobre Medford y Giacone, quienes cargan con mayor responsabilidad: “Lo de Hernán Medford un consolidado por todos los éxitos que ha tenido. Se le llama para ser campeón, si no lo es empieza con ese colchón a desinflarse. No se lo van a permitir en Saprissa. Giacone viene a olvidar el trago amargo que han pasado muchos técnicos por Herediano. Vino a traer un equipo sin problemas, tranquilo. Lo está haciendo bien”.

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