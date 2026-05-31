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Giro inesperado: Jonathan Paz rompe con Olimpia y tiene un acuerdo verbal con un archirrival

Jonathan Paz no volverá a jugar con Olimpia, pero ya tiene un acuerdo verbal para sumarse a otro grande de Honduras.

José Rodas

Por José Rodas

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Jonathan Paz tendrá nuevo equipo en la Liga Nacional de Honduras.
Jonathan Paz tendrá nuevo equipo en la Liga Nacional de Honduras.

En un giro inesperado del mercado de pases del fútbol hondureño, el defensor Jonathan Paz ha rescindido su contrato con Olimpia y ya tiene un acuerdo verbal para convertirse en el nuevo refuerzo del Marathón.

A pesar de que a Paz aún le quedaban seis meses de contrato con el equipo de Troglio (hasta diciembre), el zaguero de 30 años solicitó una reunión virtual con la directiva blanca para aclarar su panorama y saber si seguía en los planes del cuerpo técnico. Ante la respuesta negativa del club, ambas partes decidieron rescindir el contrato de mutuo acuerdo.

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Jonathan Paz se va a otro grande

Paz no perdió el tiempo. Tras quedar libre, el experimentado defensor central llegó a un acuerdo de palabra con el Marathón, equipo que busca armarse con fuerza para encarar la próxima Copa Centroamericana. Se espera que el traspaso se cierre de forma oficial en los próximos días, como lo informó el periodista Álvaro de la Rocha.

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Aunque Jonathan Paz deja al Olimpia, en el entorno de la Liga Nacional se le valora mucho por su regularidad. Viene de mostrar un gran nivel en los últimos torneos donde jugó a préstamo con el Génesis.

Con este movimiento, Marathón suma experiencia y solidez a su zaga, mientras que Olimpia libera una plaza en su plantilla de cara al inicio del torneo.

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En resumen

  • Jonathan Paz rescindió sus seis meses restantes de contrato de mutuo acuerdo tras una reunión virtual donde le confirmaron que no entraba en los planes del club.
  • El defensor de 30 años ya tiene un acuerdo de palabra con el equipo de San Pedro Sula y espera sellar su traspaso en los próximos días.
  • El Marathón suma solidez para la Copa Centroamericana con un central que viene de tener un gran rendimiento en el Génesis PN.

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