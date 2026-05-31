Involucra a Comunicaciones: Andrés Lezcano revela su cábala para lograr el ascenso con Suchitepéquez a la Liga Nacional

El delantero costarricense-guatemalteco hizo uno de los goles con los cuales Suchitepéquez derrotó a Nueva Santa Rosa en la final por el ascenso a la Liga Nacional.

Andrés Lezcano sumó un nuevo logro en su carrera. En la noche del sábado, el ex delantero de Comunicaciones jugó un rol fundamental para que Suchitepéquez regrese a la Liga Nacional de Guatemala al derrotar 3-1 a Nueva Santa Rosa en el repechaje albergado por el Estadio Pensativo de Antigua.

El nacido hace 36 años en Guápiles, Costa Rica, pero nacionalizado guatemalteco para jugar en la Selección Nacional, anotó el segundo gol del encuentro al minuto 37, tras una corrida en la que eludió al último hombre de la defensa panelera y definió de zurda al ángulo.

Los demás tantos del equipo dirigido por Erick González —quien logró su cuarto ascenso como DT— fueron obra de Armando Zamorano (31′) y Fabricio González (50′), poniéndole fin a una espera de ocho años de los venados en la Primera División.

La cábala de Andrés Lezcano que involucra a Comunicaciones

Una vez consumado el logro, Andrés Lezcano habló con los periodistas presentes en el reducto colonial contó la cábala a la que recurrió para ganarle la final a Nueva Santa Rosa. Y tiene que ver con un momento muy especial para Comunicaciones: la conquista del Torneo Apertura 2023.

ver también “Continuar en otro club”: Comunicaciones confirma su salida y ahora se encamina a un rival directo

“Fui a Costa Rica y mandé a traer estos zapatos que estaban guardados desde el 2023, porque fueron los zapatos que usé cuando ganamos la 32 con los Cremas. Yo tengo un compañero que le dije que iba a mandar a traer los tacos que nos iban a hacer subir y aquí están. Ahora sí siento que los voy a colgar”, externó el ariete, que está llegando al cierre de una carrera en la que pasó por equipos como Alajuelense, Herediano, Cartaginés o Antigua GFC.

Para jugar con Suchitepéquez, institución a la cual llegó a mediados de 2025, Lezcano reveló que rechazó ofertas de cinco equipos de la máxima categoría e incluso estuvo al borde de ponerle punto final a su carrera: “Estuve a punto del retiro, perdí la fe en mí y mirá de qué manera regreso a Liga Nacional”.

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En resumen

Andrés Lezcano fue pieza fundamental en la victoria 3-1 de Suchitepéquez ante Nueva Santa Rosa, anotando el segundo gol que selló el regreso de los “Venados” a la Liga Nacional .

. El delantero de 36 años reveló que recurrió a una cábala especial: mandó a traer desde Costa Rica los tacos que tenía guardados desde que conquistó el título 32 con Comunicaciones en el Apertura 2023.

en el Apertura 2023. Lezcano confesó que le había prometido a un compañero de equipo que esos zapatos serían los encargados de hacerlos subir a la máxima categoría, asegurando que ahora sí está listo para colgarlos.