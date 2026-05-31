Andrés Carevic ficha en Honduras y suma refuerzo para acompañar a Alex López en Sporting FC

Alex López tendrá nuevo compañero en el mediocampo del Sporting FC y llega procedente del fútbol de Honduras.

El mediocampista costarricense, Gabriel Leiva, ya tiene nuevo equipo. Tras confirmarse su salida del Olancho de Honduras, luego de la salida del entrenador Jhon Jairo López, el volante no perdió el tiempo y regresó a su país natal para unirse a las filas del Sporting FC.

El equipo costarricense hizo oficial el fichaje a través de sus redes sociales, donde destacaron las cualidades que Leiva aportará al plantel para el próximo torneo.

ver también José Mario Pinto ya negocia su inesperado fichaje con este grande de Costa Rica

“Gabriel Leiva es nuevo jugador de Sporting FC. Desequilibrio, intensidad y talento ofensivo para fortalecer nuestro mediocampo de cara al Apertura 2026”, anunció entusiasmado el club.

Gabriel Leiva regresa a Costa Rica

Leiva cuenta con una amplia trayectoria en el fútbol de Costa Rica, donde ya ha vestido las camisetas de equipos importantes como:

Club Sport Herediano

Municipal Liberia

Asociación Deportiva San Carlos

Municipal Pérez Zeledón

Ahora, tras su paso por el fútbol hondureño con los “Potros” del Olancho FC, el jugador asume este nuevo reto en San José.

Publicidad

Publicidad

Lo llamativo de su llegada al Sporting FC es que se reencontrará con caras conocidas de la liga de Honduras. Leiva compartirá el medio campo con un viejo compañero de los Potros, Alexander López, y también con el exjugador del Olimpia, Carlos Pineda. Juntos prometen armar una media cancha fuerte y con mucho talento para Andrés Carevic.

Publicidad

ver también Panamá impactada con Kevin Galván y Ángel Caicedo: jugaría en estos grandes de Honduras

Con la incorporación de Gabriel Leiva, la afición del Sporting FC se ilusiona con ver a su equipo pelear en los primeros puestos y convertirse en un verdadero protagonista del torneo local.

Publicidad

En resumen

Tras quedar fuera del Olancho FC de Honduras, el mediocampista Gabriel Leiva regresó a su país para fichar con el Sporting FC de San José para el Torneo Apertura 2026.

de San José para el Torneo Apertura 2026. Leiva aporta una gran experiencia al equipo, habiendo jugado antes en clubes ticos como Herediano, San Carlos y Pérez Zeledón.

En el medio campo del Sporting FC se reencontrará con el hondureño Alexander Lópezy con Carlos Pineda.