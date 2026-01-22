Entre Saprissa, Alajuelense y Herediano: este es el jugador más caro del Clausura 2026 (supera el millón de dólares)

Deportivo Saprissa, Liga Deportiva Alajuelense y Club Sport Herediano están protagonizando un mercado de fichajes sumamente competitivo con un objetivo común: quedarse con el cetro del fútbol costarricense en el Torneo Clausura 2026.

Según los datos actualizados del sitio especializado Transfermarkt, cada uno de los tres grandes del país cuenta con un refuerzo que integra el Top 3 de los jugadores más valiosos de toda la Liga Promérica.

Top 3 jugadores más caros del Clausura 2026

Puesto 3 – Ángel Zaldívar (Alajuelense)

Con un valor de mercado estimado en 900 mil euros (1.057.000 dólares, aproximadamente), Ángel Zaldívar, delantero mexicano de 31 años, se posiciona como el jugador más caro de la planilla de Alajuelense.

El ex Chivas de Guadalajara comparte esa cotización con su compañero Santiago Van der Putten, zaguero de 21 años con gran proyección internacional. Detrás de ellos aparecen Ronaldo Cisneros y Kenneth Vargas, ambos valorados en 750 mil euros.

Puestos 2 y 1 – Tomás Rodríguez (Saprissa) y Randall Leal (Herediano)

Los dos primeros lugares del ranking están en manos de Tomás Rodríguez y Randall Leal, quienes encabezan la lista de los futbolistas más valiosos del fútbol costarricense en la actualidad, con cotizaciones de un millón de euros (1.175.000 dólares).

Rodríguez, delantero panameño de 26 años, llegó al Monstruo tras su paso por Sporting San Miguelito y un préstamo en Monagas de Venezuela. Es habitual convocado de la Selección de Panamá que disputará el Mundial 2026 bajo la conducción de Thomas Christiansen, y estuvo muy cerca de firmar con Olimpia de Paraguay antes de concretar su arribo a Tibás.

Por su parte, Randall Leal regresó al país luego de un extenso ciclo en la MLS. Aunque también estuvo en el radar de Saprissa, el extremo de 29 años terminó firmando con el Herediano de Jafet Soto.