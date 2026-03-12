Reapareció Paulo Wanchope: le soltó un filazo a Saprissa y lo dejó mal parado frente a Cartaginés

Tras su breve y polémico paso por el Deportivo Saprissa como entrenador, Paulo Wanchope volvió a escena con unas declaraciones que no pasaron desapercibidas, al dejar mal parado al club morado al comparar la forma en que se manejó su salida con el trato que recibió en Cartaginés.

Wanchope también dejó ver que, tras su salida de Saprissa, necesitó tomar distancia antes de hablar públicamente sobre lo sucedido. El exentrenador reconoció que en ese momento atravesaba emociones intensas, entre la desilusión y la decepción, por lo que prefirió darse un tiempo para reflexionar, recuperar fuerzas y reenfocarse.

“Siempre me tomo un tiempo. Yo creo que es necesario tomar distancia, pensar, reflexionar, porque uno en el momento está caliente, desilusionado, decepcionado”, afirmó Wanchope.

“Tal vez no enojado, sí desilusionado, frustrado. A cualquiera que le diga que ya no sigue, lo golpea. Por eso creí conveniente tomar esa distancia”, comentó Wanchope para Tigo Sports.

Wanchope comparó su salida de Saprissa con el trato que recibió en Cartaginés

Paulo Wanchope dejó entrever en Tigo Sports que su última salida de Saprissa no se manejó de la mejor manera, al comparar ese episodio con la forma en que, según contó, fue tratado en Cartaginés por Leonardo Vargas.

El exentrenador resaltó que, aunque se pueda estar o no de acuerdo con una decisión, considera importante que las cosas se digan de frente y en la oficina, dando a entender que en el club morado no ocurrió así.

“Quiero rescatar lo que escucharon ahí en el audio, lo de Cartaginés y lo de don Leo (Vargas). Creo que es importante que lo citen a uno en la oficina, le digan las cosas. Puede estar uno de acuerdo o no, pero sí es importante. En otros clubes no se ha dado, no voy a decir nombres“, afirmó Paulo Wanchope para Tigo Sports.

Con esas declaraciones, Wanchope insinuó que en Saprissa su despido habría llegado por una llamada o un mensaje, algo que contrastó con el trato más directo que asegura recibió en Cartaginés.

