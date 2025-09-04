Kylian Mbappé marcó la diferencia entre Keylor Navas y Gianluigi Donnarumma: “Leyenda”

Keylor Navas y Gianluigi Donnarumma han sido compañeros en el París Saint-Germain durante varios años. El portero tico arribó a la capital francesa en 2019 tras dejar su época más gloriosa en el Real Madrid, mientras que el ex Milan lo hizo en 2021.

La estadía entre ambos no fue sencilla. Hubo varios idas y vueltas debido a que alternaban el puesto. En varias ocasiones, no se sabía quién era el titular, lo que llevó a que sientan incertidumbre sobre su futuro, hasta que Donnarumma se consagró como el dueño.

Allí comenzó la despedida de Keylor Navas. Se marchó del PSG siendo suplente del italiano. Antes de desvincularse de manera definitiva en mayo de 2024, el tico se pronunció en redes sociales con un sentido mensaje hacia la afición y el club. En ese posteo, se hizo viral la respuesta que le dio Kylian Mbappé, quien mantuvo una gran relación con el ex Saprissa.

“Leyenda, los reales nunca lo olvidarán”, escribió Kiki para despedirse de Keylor Navas, mientras gestaba su llegada al Real Madrid. Lo llamativo de este mensaje es que no sucedió lo mismo con Gianluigi Donnarumma, quien dejó al conjunto parisino días atrás.

A Keylor Navas lo consideró una leyenda: así despidió Mbappé a Donnarumma

El ahora portero del Manchester City se pronunció en su cuenta de Instagram para saludar a todo París, como había hecho Keylor un año atrás. El que tuvo una gran diferencia con las despedidas fue Mbappé, que apenas comentó un corazón tras la publicación del italiano.

El mensaje de Mbappé al posteo de Donnarumma.

Si bien el francés ahora forma parte del Real Madrid y ya pasó una temporada desde que se marchó del PSG, dejó en claro la diferencia del trato que tuvo tanto con Navas como con Donnarumma.