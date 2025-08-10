Es tendencia:
Mientras Keylor Navas le costó US$2 millones a Pumas, esto pide PSG por Donnarumma para dejarlo ir al Manchester United

Donnarumma tendría los días contados en el PSG, sin embargo, esta es la cifra que piden para dejar ir al italiano.

Mientras Keylor Navas le costó US$2 millones a Pumas, esto pide PSG por Donnarumma para dejarlo ir al Manchester United
Keylor Navas y Gianluigi Donnarumma compartieron vestuario en el PSG, protagonizando una intensa competencia por la titularidad bajo los tres palos. Durante varias temporadas, ambos alternaron partidos en la portería parisina, viviendo momentos de tensión y altos niveles de exigencia en la élite europea.

Ahora, sus caminos parecen alejarse definitivamente: el costarricense ya fue traspasado a Pumas de México, mientras que el italiano es seguido de cerca por el Manchester United. En este escenario, el contraste económico entre ambas operaciones es notorio.

¿Cuánto pide PSG por Donnarumma para dejarlo ir al Manchester United?

Navas llegó al fútbol mexicano por 2 millones de dólares, una cifra considerada accesible para un portero de su experiencia, mientras que el PSG ha fijado un monto considerablemente más alto para dejar ir a Donnarumma.

Donnarumma es la figura del PSG, que elimina al Liverpool
Gianluigi Donnarumma – PSG

El PSG ha tasado la salida de Gianluigi Donnarumma en unos 26 millones de euros, una cifra que deberá pagar el Manchester United si quiere quedarse con el arquero italiano

En medio de los rumores sobre su posible fichaje por el Manchester United, también surgió la versión de que Gianluigi Donnarumma estaría dispuesto a dar el salto a la Premier League. La razón principal serían los desacuerdos con el PSG en torno a la renovación de su contrato

