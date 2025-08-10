“No me queda otra”: Keylor Navas rompe el silencio y lo dice todo sobre su momento más difícil en Pumas

Keylor Navas arribó a Pumas de México con la misión de seguir dejando huella en el fútbol internacional, tras una carrera llena de éxitos en Europa defendiendo las porterías del Real Madrid y del PSG. Ahora, el arquero costarricense afronta un nuevo desafío en la Liga MX, donde buscará aportar su experiencia y liderazgo a un equipo que quiere pelear en lo más alto.

En la jornada 4 del torneo, Navas será protagonista al recibir al Necaxa en Ciudad Universitaria. Sin embargo, su presente también trae a la memoria el reciente episodio en la Leagues Cup, cuando Pumas fue eliminado por el Inter Miami y él tuvo que ver el partido desde la tribuna debido a una expulsión sufrida en el compromiso anterior.

ver también Revuelo en Pumas: el anuncio oficial sobre Keylor Navas que mantiene en vilo a todos en México

Keylor Navas rompió el silencio en Pumas tras la eliminación en la Leagues Cup

Navas vivió el partido ante Inter Miami con intensidad desde las gradas. Sin poder hacer mucho más que apoyar a sus compañeros. Al final el resultado de aquel día fue de (3-1) para los estadounidense con la eliminación oficial de Pumas de la Leagues Cup.

Publicidad

Publicidad

Keylor Navas – Pumas

“Una jugada le da a usted toda la confianza y otra se la quita. Y ahí es donde uno tiene que ser fuerte mentalmente para afrontar estas situaciones porque somos humanos y nos podemos equivocar“, compartió Keylor Navas en la previa del encuentro ante Inter Miami.

Publicidad

“Me sudan las manos. Desde afuera del campo uno siempre está pidiendo que a los compañeros les vaya bien y que ganemos. No me queda otra que apoyar a los que están dentro y defender la camiseta siempre a muerte“. sentenció Keylor Navas a través de un video que reflejó cómo vivió el partido desde afuera ante Inter Miami.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo y dónde vuelve a jugar Keylor Navas con los Pumas?

Los Pumas de Keylor Navas jugarán hoy de local ante el Necaxa por la cuarta jornada del Torneo Apertura de la Liga MX desde el Estadio Olímpico Universitario desde las 6:00 p.m. hora de Costa Rica.