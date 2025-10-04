Es tendencia:
Costa Rica

A Keylor Navas le preguntaron en qué equipo terminará su carrera y su respuesta retumba en Saprissa: “Una decisión bastante fácil”

Keylor Navas reveló cuál es el equipo en el que podría tomar la decisión de retirarse del fútbol profesional.

geronimo heller

Por Geronimo Heller

¿Dónde se retirará Keylor Navas?
¿Dónde se retirará Keylor Navas?

A cada fin de semana, Keylor Navas sigue demostrando en la Liga MX que su nivel se mantiene a la altura de los porteros élite del fútbol internacional. Sin embargo, a sus 38 años, es innegable que el actual jugador de los Pumas de la UNAM se encuentra en el ocaso de su laureada carrera.

Su contrato con el cuadro mexicano culmina en julio del 2026, después de la Copa del Mundo, lo que genera la duda sobre si decidirá colgar los guantes tras ese evento, cuando ya estaría cerca de su cuadragésimo cumpleaños.

¿Dónde se retirará Keylor Navas?

En una entrevista con el periodista David Faitelson, a Keylor le preguntaron si se ve acabando su carrera en el cuadro felino. Para sorpresa del Deportivo Saprissa, club que lo formó y que mantiene vivo el sueño de su retorno a Tibás, el arquero abrió la puerta a la posibilidad de retirarse jugando en México.

“Claro que sí, yo estoy muy contento aquí, la verdad me siento como si hubiera estado aquí muchísimo tiempo, me siento en casa, me siento comprometido, me siento un puma más. Cuando uno llega a un equipo y se tiene que pensar si quiere seguir o no, yo creo que el sentirse pleno y que la familia esté bien es lo que nos hace tomar una decisión bastante fácil”, comentó el capitán de la Selección de Costa Rica.

Keylor Navas se enamoró de Pumas (Pumas UNAM).

Keylor Navas se enamoró de Pumas (Pumas UNAM).

Decisión en manos de Pumas

Keylor también aclaró que, aunque quiera quedarse, la decisión final no está en sus manos, sino en las del club, dejando entrever que estaría dispuesto a renovar su contrato para continuar un tiempo más en la Liga MX.

De momento, el tico acumula nueve partidos jugados en el Apertura 2025, todos como titular, manteniendo a Pumas en la lucha por meterse a la zona de Play In, pese a que recientemente sufrieron una goleada en el Clásico ante América.

Muchos aficionados en Costa Rica sueñan con ver a Keylor volver al país, al menos por un torneo, posiblemente vistiendo de nuevo los colores de su amado Saprissa, pero por sus palabras, parece que los planes podrían pasar por otro rumbo.

